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A Coruña

La antigua Farmacia Villar de A Coruña descubre su futura imagen

Las obras comenzaron el pasado mes de octubre

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/05/2026 21:14
La lona que cubre la antigua Farmacia Villar
La lona que cubre la antigua Farmacia Villar
Patricia G. Fraga
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El histórico inmueble de la antigua Farmacia Villar sigue quemando fases hacia su nueva etapa, aunque cada vez deja menos a la imaginación. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, el pasado mes de octubre comenzaron las obras para el nuevo uso que estime la propiedad, de la que depende el espacio desde el año 2023.

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El espacio, situado en la calle Real, está protegido por una lona en la que se desvela cómo lucirá el edificio después de la intensa labor de modernización y reactivación. Según fuentes consultadas por este diario, cuando comenzó la obra habían sido dos los proyectos presentados en el Ayuntamiento, ninguno de ellos vinculado al uso hostelero. Debido a la normativa de protección especial que rige sobre los números 82 y 84 de la calle Real, la adecuación para la hostelería se antojaba altamente complicada. Así lo dedujo un grupo hostelero nacional que había realizado un estudio de viabilidad para un complejo de lujo, y que finalmente descartó la idea por considerarla una aventura desproporcionada.

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Tanto el número 82 como el 84 forman parte de un mismo todo. El primero consta en el catastro como un local comercial de 468 metros cuadrados, mientras que el segundo se refiere a una vivienda de 118.

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La propiedad de un espacio que lleva 200 años siendo testigo de la vida coruñesa había consultado con un estudio de arquitectura cuáles serían las adaptaciones más viable para una nueva explotación, sin que ninguna de ellas haya trascendido. De momento, lo único que parece seguro, a juzgar por la fachada actual, es que habrá tres ventanales verticales y una gran galería coronando la construcción

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