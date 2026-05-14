José Castiñeiras: "María Pita debería estar mirando hacia donde desembarcaron los ingleses"

El escultor José Castiñeiras posa junto a la maqueta de Los Surfistas, este miércoles, en su taller Patricia G. Fraga

Es difícil pasear por A Coruña y no detenerse, cada vez, ante cualquiera de sus esculturas. Solo un maestro como él podía suponer que la luz de la ciudad -según la hora del día o la época del año- haría lucir tan distinta a la fuente de los Surfistas, una obra creada para ser admirada.

Como admirado es el escultor José Castiñeiras a quien este sábado 16 de mayo, el barrio de Os Mallos -donde reside desde hace mucho tiempo- le rendirá un merecido homenaje. Hecho, por el que él se muestra muy agradecido, aunque diga que "no le gustan" y le "repatean".

En lo que él llama su "paritorio", porque allí todas las obras "ven la luz", pasa sus días creando en barro. Un material muy noble que fácilmente puede modelar con sus dedos y con algunas herramientas de madera que hizo él mismo y conserva desde que estudiaba en Santiago. Como también conserva su primera obra: un Cristo colocado en la cabecera de su cama que hizo cuando era niño, a semejanza del que vio en una iglesia a la que su padre "le llevó de la mano".

Cartel del homenaje al escultor José Castiñeiras Cedida

"Yo he trabajado mucho, desde muy niño", cuenta mientras su perro 'rulo' le acerca un juguete. "Le pedí a mi padre una navaja y me la compró cuando fue a la feria y lo primero que hice fue reproducir ese Cristo", recuerda.

Todo empezó con Luis Seoane

La primera escultura que hizo para la ciudad de A Coruña fue el busto de Luis Seoane, en bronce, que está en el barrio de Monelos. "Antes para mandar a fundir en bronce se mandaba el boceto en escayola", explica mientras muestra una réplica. "Esta que yo tengo aquí -en su taller- es de resina de poliéster, que antes no existía y es un gran adelanto en los materiales".

Sentado en un jardín de su taller, Castiñeira habla sobre su proceso creativo y los materiales que ha utilizado a lo largo de su carrera: piedra, bronce, barro. "Cuando una obra es buena en el boceto", dice refiriéndose a un modelo que tiene hecho en barro en su 'paritorio', "va a ser buena, así tenga veinte metros. Da igual que sea de bronce, de piedra o de cualquier material", incluso en dunita, que él también utilizó porque su "curiosidad era muy grande".

"Que yo sepa nadie trabajó ese material que se llama dunita", dice aludiendo a la roca utilizada en construcción. "Un día fui de pesca y cuando volvía me senté en la carretera porque estaba cansado y vi esas piedritas...un negro intenso, un brillo sedoso...le pregunté a mi hermano y supe que la había en el Monte Pedroso en Santiago, y allá fuimos a buscarla en mi R5 ranchera", cuenta con nostalgia. De esa piedra hizo varias esculturas, una de las cuales le compró Rafael Hervada, en su primera exposición. "Ahora está en el despacho de su esposa. 'Amanecer' se titulaba", añade.

Lo más difícil, lo más querido

Preguntado sobre la escultura que le resultó más difícil de realizar para A Coruña, Castiñeiras habla de Los Surfistas, porque "allí no se sabía lo que se iba a poner. El arquitecto no sabía qué se podía hacer allí. Dijo un homenaje a los marineros, pero yo no lo veía. Estuve pensando y pensando. Me acerqué allí dos o tres veces. Un día estaba apoyado mirando al mar y vi unos surfistas practicando el surf, y dije yo, ¡esto es lo bueno!", narra sobre el proceso de creación de esa obra que forma parte del conjunto que le encargaron para el Paseo Marítimo donde también están las Catalinas y las Gaviotas de la plaza Portugal.

La fuente de los Surfistas, en el Paseo Marítimo Quintana

"Los surfistas fueron difíciles porque hay que darle el dinamismo" que tienen en el mar -explica- "la fuerza que tiene que tener un surfista, que se vea en pleno movimiento, eso es lo más difícil de hacer", acota.

Sin embargo, es a esta escultura a la que confiesa tenerle más cariño de todas las que ha hecho para la ciudad; aunque para "el resto de la gente lo más importante es María Pita. Porque María Pita es la mujer de los cojones, que le echó valor a la vida".

Un disgusto con María Pita

"El alcalde Paco Vázquez quería hacer el monumento a María Pita. Y yo quedé muy descontento con una cosa: María Pita está mal colocada y fue culpa del arquitecto municipal porque yo no estaba presente cuando se hizo la base", relata conversando sobre su escultura más icónica.

"A María Pita la pusieron a tres partes de la plaza, pero mirando al Ayuntamiento" - dice un poco molesto-. "Debería ser todo lo contrario. Debería estar defendiendo a la ciudad, mirando hacia donde desembarcaron los ingleses", explica.

La estatua de María Pita, en la plaza del mismo nombre Gago

"Lo más importante de una fotografía o una escultura o cualquier obra es cómo le da la luz y a ella siempre le da de espalda, y el frente de María Pita nunca se ve. Y yo ahí quedé muy triste, muy disgustado por la mala colocación", añade el escultor tirando de sus recuerdos.

Ante este disgusto y habiendo hecho obras para distintos gobiernos locales es fácil suponer que haya tenido desavenencias con más de uno, pero él se apura en aclarar que "nunca" las tuvo. Pero tampoco "nunca recibió dinero de algún Ayuntamiento", porque él siempre negoció con las empresas constructoras. Su presupuesto estaba incluido en el proyecto que estas presentaban.

Un sueño por cumplir

José Castiñeira alcanza ya los 85 años, pero no lo ha detenido ni la doble fractura de cadera que le acompaña. Si le preguntan por sus siguientes pasos, lo primero que , dice es que no lo sabe "porque las cosas surgen y cuando surgen se hacen" y a él solo le "gusta hacer temas libres". Pero con un poco más de reflexión, dice convencido que su próxima obra le gustaría dedicársela a las madres, "porque nos llevaron en su vientre, nos trajeron a este mundo, nos amamantaron. Nos dieron la vida".

¿Cuánto tiempo le llevaría realizar una obra así? No se sabe aún. Pero si se tiene en cuenta que la estatua de María Pita en bronce, le llevó "menos de un mes", después de haberle presentado la maqueta a Paco Vázquez en su despacho, tal vez, más temprano que tarde, otra escultura suya adorne la ciudad herculina.