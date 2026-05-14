Taxis en la parada de Rubine, en una imagen de 2023 PATRICIA G. FRAGA

Hace 25 años, a estas alturas de mayo de 2001, los taxistas coruñeses reclamaban más medidas de seguridad en sus vehículos para evitar agresiones como la que había sufrido unos días antes su compañero Emilio Lagares. En 1976, hace medio siglo, se hacía balance del desastre del ‘Urquiola’ y el Ayuntamiento, liderado por Liaño Flores, solicitaba con urgencia la declaración de zona catastrófica. En 1926, hace cien años, se celebraba la junta del Colegio Médico Oficial de A Coruña.

14 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Los taxistas coruñeses demandan más medidas de seguridad en sus coches

El taxista Emilio Lagares evoluciona favorablemente después de que un cliente le asestase cinco puñaladas. Esta agresión ha puesto de manifiesto la desprotección que sufren los trabajadores de este sector y la necesidad de adoptar alguna medida de seguridad realmente eficaz. Desde la Asociación Local de Autotaxi se recordó la vieja petición de un modelo de vehículo adaptado a este gremio. La reticencia de las empresas automovilistas frenó esta iniciativa.

Entre los taxistas de la ciudad se ha abierto el debate sobre la seguridad en el trabajo. Apenas una semana después de que se inaugurasen oficialmente las mamparas y sistemas GPS subvencionados por la Xunta y por el Ayuntamiento, Lagares sufrió una agresión que pone en duda la utilidad de estos métodos. Aunque en este caso la víctima no tenía ningún sistema de seguridad en su vehículo, desde la Asociación Local de Autotaxi se reconoció que una mampara no habría evitado el apuñalamiento. Los taxistas coruñeses tampoco confían en el sistema GPS como una medida realmente efectiva para evitar ataques.

14 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El Ayuntamiento pide la declaración de daños catastróficos por el “Urquiola”

Que por la autoridad competente se promueva la urgente incoación del expediente para la declaración de existencia de daños catastróficos y la consiguiente petición de ayudas por la catástrofe del “Urquiola”, ha sido uno de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento coruñés en sesión extraordinaria y urgente celebrada a las nueve de la noche de ayer, 13 de mayo de 1976. A ella asistieron, con el alcalde de la Corporación señor Liaño Flores, todos los concejales a excepción hecha de la señorita Berta Tapia y los señores Fernández López y Palau Lema.

El señor Estévez Mengotti pidió que se personasen en el lugar de los hechos, en La Coruña, los ministros de Trabajo, Marina e Información y Turismo, por ser los más directamente interesados en el problema y para que puedan ser adoptadas medidas urgentes.

El señor Quesada solicitó que se organizase una campaña, una vez pasados los efectos de la catástrofe, que restituyera al litoral coruñés sus bondades y fama de zona turística. Campaña que solamente podría ser realizada a través de una buena comisión de Relaciones Públicas.

14 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Asamblea extraordinaria del Colegio Médico Oficial de la Provincia

En el local que el Colegio Médico Oficial de la Provincia tiene en esta capital, calle de San Blas, número 1 (Casa de Pastor), el próximo domingo, 16 de mayo de 1926, a las once de la mañana, tendrá efecto una Asamblea extraordinaria de señores colegiados. Se recomienda la puntual asistencia a todos los médicos de la provincia, por la importancia de los asuntos que en aquel acto se discutirán, entre ellos, la reforma del reglamento interior del Colegio, impuesta por los nuevos estatutos, promulgados por Real decreto de 2 de abril del año último.

Por otra parte, sigue siendo muy visitado el nuevo gobernador civil señor Pérez y García de Argüelles. Entre las personas que estuvieron ayer a cumplimentarle recordamos al teniente coronel de la Guardia civil Sr. Balaca, el gerente de la compañía de Tranvías señor Argudín y el arquitecto don Leoncio Bescansa Casares.

Además, hoy llegará al Sanatorio de Oza otra colonia de niños enviada por el Ayuntamiento de Madrid compuesta de 175 colegiales. En el tren correo de ayer llegaron otros 175.