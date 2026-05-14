Familiares de Yoel Quispe convocan a una concentración el domingo 17 de mayo 

Un grupo de familiares y amigos, durante una concentración pasada Archivo El Ideal Gallego

La familia de Yoel Quispe y la Plataforma Xustiza para Yoel han hecho un llamado a la ciudadanía a adherirse a la campaña de apoyo y justicia que adelantan ante el inicio de los juicios por su asesinato, que comenzarán este mes de junio en A Coruña.

Asimismo han convocado a una 'concentración por la justicia para Yoel' el domingo 17 de mayo, a las 18.00 horas, en el llamado 'altar de Yoel' ubicado entre la calle Juan Florez y la calle Sinfónica de Galicia.

Además, los convocantes, que también piden el apoyo de entidades, colectivos y asociaciones para que su caso no quede en el olvido, invitan a la ciudadanía a apoyarles sumándose en el formulario que está en el enlace.