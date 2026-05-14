A Coruña
Familiares de Yoel Quispe convocan a una concentración el domingo 17 de mayo
El acto forma parte de una campaña en la que piden apoyo para
La familia de Yoel Quispe y la Plataforma Xustiza para Yoel han hecho un llamado a la ciudadanía a adherirse a la campaña de apoyo y justicia que adelantan ante el inicio de los juicios por su asesinato, que comenzarán este mes de junio en A Coruña.
Asimismo han convocado a una 'concentración por la justicia para Yoel' el domingo 17 de mayo, a las 18.00 horas, en el llamado 'altar de Yoel' ubicado entre la calle Juan Florez y la calle Sinfónica de Galicia.
Además, los convocantes, que también piden el apoyo de entidades, colectivos y asociaciones para que su caso no quede en el olvido, invitan a la ciudadanía a apoyarles sumándose en el formulario que está en el enlace.