Expertos del Chuac descubren que un análisis de sangre podría evitar el 80% de las biopsias en los trasplantes cardíacos

Dos sanitarios preparan a un paciente en el quirófano para un trasplante Archivo El Ideal Gallego

Especialistas del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) han realizado un estudio que acredita la viabilidad de controlar el estado del corazón trasplantado, disminuyendo el número de pruebas invasivas. En concreto, ha descubierto que un análisis de sangre podría evitar el 80% de las biopsias en este campo.

"Hace que el seguimiento estrecho a estos pacientes en los que el rechazo es siempre la complicación más importante sea menos molesto", ha explicado la jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca en el Servicio de Cardiología del Chuac y presidenta del Comité Organizador Local del Congreso de la SET, Marisa Crespo-Leiro.

Así lo ha manifestado durante la presentación del 9º Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET), que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco) desde este jueves y hasta el sábado 16 de mayo con la asistencia de 500 expertos.

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"Mostramos nuestros resultados preliminares que son muy buenos", ha concretado sobre la presentación del estudio en el marco de este congreso. Además, ha añadido que "en España se está empezando a implantar en los centros".

En este encuentro, según han avanzado los organizadores, se muestran los avances más recientes en trasplante y donación de órganos, "con el fin de seguir mejorando la supervivencia de las personas trasplantadas y su calidad de vida".

En la presentación del mismo también han participado el presidente de la SET, Constantino Fondevila; el vicepresidente, Constantino Fernández; y su secretario, Fernando Mosteiro.

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España, referente mundial

"España sigue siendo el referente mundial en donación y trasplante de órganos", ha recalcado Fondevila para apuntar que en 2025 se realizaron en el país "más de 6.400" operaciones de este tipo.

"Refleja la fortaleza del modelo español de trasplantes, admirado internacionalmente", ha añadido tras destacar la "generosidad de los donantes y sus familias y el extraordinario trabajo coordinado de cientos profesionales sanitarios". "Nuestro reto ya no es hacer más trasplantes, sino hacerlos mejor", ha avanzado.

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En concreto, respecto a Galicia, Mosteiro ha recordado que "desde hace tiempo mantiene una posición muy destacada dentro del modelo español de donación y trasplantes con una actividad consolidada y unos resultados clínicos de gran nivel". "No solo ha crecido en volumen, también en complejidad técnica y capacidad organizativa", ha apuntado.

Por su parte, Fernández ha hecho hicapié en "un vacío todavía pendiente en el mundo del trasplante renal en España, el de donante vivo". "Hay muchísima diferencia entre las diversas comunidades autónomas", ha incidido tras asegurar que "es el tratamiento ideal para nuestros pacientes".