El PSOE y el BNG de A Coruña aprueban el cambio del plan general para desarrollar el parque del Agra

El Gobierno local, al inicio del pleno GERMÁN BARREIROS

La corporación municipal de A Coruña llegó este jueves a María Pita dispuesta a afrontar un intenso pleno que se hizo esperar una semana más de lo previsto. Y las agrupaciones lo abordaron con fuerza. La modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Coruña (PXOM) en el ámbito del parque del Agra salió adelante inicialmente pese al rechazo de los doce populares. Esto permitirá desarrollar casi 24.000 metros cuadrados para espacios públicos, además de vivienda.

El debate sobre este asunto fue digno de cualquier drama: "Papelón", "traición", "teatro". No quedó término por emplear entre una y otra bancada. El Gobierno local había tenido que retirar uno de los edificios que se tenía proyectado levantar sobre la zona verde que ya se ha abierto al público en el parque del Agra. También se reduce la edificabilidad y se permite destinar el 83% del ámbito al uso público. Todo ello para lograr el apoyo del BNG en el pleno de este jueves. Pero el PP no quiere ser partícipe de esto.

"No me hagan cómplice de sus desfeitas porque no estoy nada de acuerdo con lo que están haciendo", dijo el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, quien se dirigió en numerosas ocasiones a la candidata a la Alcaldía por el BNG, Avia Veira: "¿Me da alguna razón por la que ha cambiado de opinión? Yo abriría la posibilidad a que el desarrollo urbanístico fuese en otra zona de la ciudad". También calificó de "pelotazo" el futuro desarrollo del parque del Agra.

La nacionalista, como no podía ser de otra forma, contestó. Recordó que la propuesta aprobada este jueves es la mejor posible tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno local tras el pleno de abril, en el que el asunto tuvo que ser retirado del orden del día. No solo eso, Veira hizo alusión al hecho de que este cambio del PXOM está vinculado al cumplimiento de una sentencia firme relacionada con el solar de las Adoratrices. Y también vinculó su respaldo al desarrollo de un plan de mejoras para el barrio, para el cual el PSOE se comprometió a elaborarlo.

"Non era que estabamos nun tsunami económico? Como comprometerían vostedes 20 millóns en medio dun tsunami económico?", haciendo alusión al pago de indemnización a los propietarios en caso de destinar el 100% del ámbito a espacio público. "Ademais", añadió, "eliminarían vivenda protexida no interior da cidade", respondió Veira a Lorenzo. Pero su turno no concluyó ahí. "Isto responde á obriga de cumprir unha sentencia, independentemente de que esteamos ou non a favor. Está o PP en contra de cumprir cunha sentencia? Gustaríame ver as propostas do PP sobre zonas verdes no Agra do Orzán".

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió que "non é especulación nin un pelotazo, é o cumprimento dunha sentencia". El 83% del polígono será espacio público, incluidos 13.000 metros cuadrados para zonas verdes, de un total de 23.000. De las 200 viviendas planeadas, el 40% serán protegidas.