Cano dará el 29 de mayo en el Coliseum el concierto que tuvo que cancelar el año pasado

Imagen del videoclip de Cano

A Coruña será una de las diez ciudades de la gira estatal en 2027 de Cano, según informa el gobierno local, que explica que actuará el 29 de mayo de ese año dentro de su espectáculo 'Anais Tour'.

Cancelado el concierto de Cano en A Coruña Más información

Las entradas para este concierto saldrán a la venta el próximo 20 de mayo, a las 20.00 horas, en los puntos de venta habituales. Su anterior gira, 'Triana Tour', se posicionó como la décima a nivel nacional con más volumen de recaudación.

Gira Cano

Desde el gobierno local destacan que Cano, desde su irrupción en la música con apenas 17 años, se ha convertido "en uno de los nombres imprescindibles de la música urbana española gracias a una propuesta que fusiona flamenco, pop urbano y sonidos latinos".

"Con millones de oyentes mensuales, múltiples discos de platino y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, el artista madrileño continúa consolidando una trayectoria marcada por su sonido, autenticidad y conexión con el público".