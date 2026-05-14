Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cano dará el 29 de mayo en el Coliseum el concierto que tuvo que cancelar el año pasado

Agencias
14/05/2026 15:15
Canomusic
Imagen del videoclip de Cano
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A Coruña será una de las diez ciudades de la gira estatal en 2027 de Cano, según informa el gobierno local, que explica que actuará el 29 de mayo de ese año dentro de su espectáculo 'Anais Tour'.

Cancelado el concierto de Cano en A Coruña

Más información

Las entradas para este concierto saldrán a la venta el próximo 20 de mayo, a las 20.00 horas, en los puntos de venta habituales. Su anterior gira, 'Triana Tour', se posicionó como la décima a nivel nacional con más volumen de recaudación.

Gira Cano
Gira Cano

Desde el gobierno local destacan que Cano, desde su irrupción en la música con apenas 17 años, se ha convertido "en uno de los nombres imprescindibles de la música urbana española gracias a una propuesta que fusiona flamenco, pop urbano y sonidos latinos".

"Con millones de oyentes mensuales, múltiples discos de platino y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, el artista madrileño continúa consolidando una trayectoria marcada por su sonido, autenticidad y conexión con el público".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Familiares de Yoel Quispe convocan a una concentración el domingo 17 de mayo
Redacción
Canomusic

Cano dará el 29 de mayo en el Coliseum el concierto que tuvo que cancelar el año pasado
Agencias
Las nuevas farolas de los Cantones

Las farolas de los Cantones están instaladas en París, Londres, Milán, San Petersburgo y Turín
Lara Fernández
El ideal gallego

Betanzos eleva a pleno el lunes el primer PGOM de su historia
Fran Moar