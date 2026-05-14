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A Coruña

Candelabro presenta su nuevo disco 'Deseo, carne y voluntad' en A Coruña este 29 de mayo 

La banda chilena estará en Galicia en dos citas con SON Estrella Galicia 

Redacción
14/05/2026 17:39
Candelabro
La banda de art rock chilena, Candelabro
Cedida
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A finales de este mes llega a A Coruña, Candelabro, una de las propuestas más singulares del nuevo art rock latinoamericano. La banda actuará en la sala Garufa Club el viernes 29, a las 21.00 horas. Las entradas  están disponibles a través de DICE.

Este será el primer concierto de los dos que dará la banda en Galicia, enmarcados en la programación de SON Estrella Galicia. El segundo será  el sábado 30 de mayo, a las 13.00h, en el Ho! Gruf de Lugo, en un formato vermú con entrada libre hasta completar aforo.

Candelabro es una banda formada en Santiago de Chile en 2023  y que en muy poco tiempo se ha consolidado como uno de los nombres emergentes más interesantes de la escena alternativa latinoamericana. Integrada por Matías Ávila, Franco Arriagada, Carlos Muñoz, Javiera Donoso, Luis Ayala, Nahuel Alavia y María Lobos, combina art rock y rock alternativo con una fuerte carga emocional, conceptual y experimental. 

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'Ahora o Nunca', su primer álbum (2023) les situó rápidamente en el radar internacional. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, con giras por ChileArgentina y México y presencia en festivales como Lollapalooza Chile o Fauna Primavera.

En 2025 lanzaron su segundo álbum, 'Deseo, Carne y Voluntad', un trabajo que amplía su lenguaje sonoro y profundiza en su identidad artística. El disco ha sido destacado por su madurez compositiva, su intensidad emocional y su capacidad para construir un relato que combina ternura, crítica social y una aproximación cruda a la experiencia contemporánea. 

En directo, Candelabro desarrolla una propuesta donde la potencia instrumental y la carga emocional convierten cada concierto en una experiencia expansiva y cinematográfica, con dinámicas que transitan entre la intensidad y la contención. Así lo demostrarán en esta doble cita que acogerá SON Estrella Galicia como cierre de mayo en espacios musicales de Galicia.

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