A Coruña conectará con otras comunidades sin pasar por Madrid con la llegada de la estación intermodal

Viajeros acceden al último servicio del ‘Alvia catalán’ en A Coruña Salida del último tren Coruña-Barcelona Javier Alborés

El final de algo no siempre tiene que ir relacionado con una despedida. No en el caso de A Coruña, que, si se cumplen todos los plazos previstos, estrenará a finales de este año un nuevo concepto de movilidad con la ansiada estación intermodal. Una infraestructura que los coruñeses esperan con ilusión desde que en 2022 comenzaron las primeras obras. No obstante, no será la única bienvenida que la ciudad espera dar antes de que comience 2027. Y es que, después de perder conexiones directas a ciudades como Palencia, Burgos, Pamplona, Vitoria, Zaragoza o Barcelona tras el traslado “temporal” del ‘Alvia catalán’ a Vigo, A Coruña no solo recuperará algunas de estas conexiones, sino que ya no necesitará pasar por Madrid –y realizar transbordo– para viajar en Alta Velocidad a otros puntos la geografía española.

Esto será posible gracias a la plataforma ferroviaria de baipás que, desde hace más de dos años, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está construyendo en la localidad vallisoletana de Olmedo. Esta nueva infraestructura, conocida como la ‘U de Olmedo’, consiste en un enlace de 8,2 kilómetros entre las líneas de Alta Velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia, que hará posible los viajes transversales en Alta Velocidad por la mitad norte del país, sin necesidad de pasar por la capital española. En concreto, conectará directamente Galicia con Valladolid y, desde esta ciudad, con otras capitales de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco o Cataluña. La conexión se realiza mediante un trazado recto con extremos en curva (de ahí su forma de ‘U’), que enlazan con cada uno de los dos corredores.

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De esta forma, una vez entre en vigor esta nueva construcción en Olmedo –que previsiblemente espera estrenarse antes de que termine el año (igual que la estación intermodal)–, A Coruña luchará por recuperar algunas de las conexiones perdidas y, además, incorporar nuevos servicios de Alta Velocidad más allá de Madrid. Con la pérdida “temporal” del ‘Alvia catalán’, son más de cinco líneas de Larga Distancia las que se han perdido en los últimos años. Unas ‘desconexiones’ que se pierden en el que es el gran agujero ferroviario de la ciudad.

Posibles nuevas pérdidas

Todo ello será posible siempre y cuando la Audiencia Nacional respalde el recurso de Renfe sobre la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que obliga al operador público español a abrir sus talleres para el mantenimiento de los convoyes con los que operan los otros operadores competidores, en este caso concreto Iryo, cuyo control lo ejerce la empresa estatal italiana Trenitalia.

De no ser así, Renfe advierte de que todo ello ocasionará “problemas operativos graves” e “importantes afectaciones al servicio público y al resto de la operativa” de la compañía, ya que generará una menor capacidad de mantenimiento su propio material rodante, obligando a sacar de los talleres los trenes de Renfe para que entre material de otros operadores.

Esas afectaciones podrían tener que ver con la supresión de algunos de los trenes que cada día recorren el Eje Atlántico –corredor más demandado por los españoles en 2024–, una línea operada en su mayoría por los convoyes de la serie 121 pero que, debido a su cada vez menor disponibilidad, la operadora pública plantea incorporar trenes de la serie 106, que actualmente realizan el servicio de Alta Velocidad hacia Madrid.