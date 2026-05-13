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A Coruña

Vuelos de A Coruña a Tenerife por menos de 35 euros en verano

Vueling estrenó en marzo la ruta entre Alvedro y Tenerife Norte

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/05/2026 12:47
El Airbur de Vueling decorado con motivos del Tour de Francia 2026
El Airbur de Vueling decorado con motivos del Tour de Francia 2026
Vueling
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El pasado mes de marzo la compañía Vueling estrenó en A Coruña su ruta al aeropuerto de Tenerife Norte, con vuelos los lunes, martes, miércoles y sábados para unir Alvedro con las Islas Canarias. La ruta, que no cuenta con respaldo económico municipal, ya que ha sido la propia compañía la que ha decidido ofertar el enlace ante la alta demanda, permitirá en verano viajar a uno de los destinos estrella de España por precios más que económicos.

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Así, por menos de 35 euros se puede comprar una plaza en alguno de los vuelos que durante los próximos meses unirán A Coruña y Tenerife. De hecho, según los datos de la web oficial de Vueling, en el mes de mayo hay todavía ofertas a partir de 31 euros, el mismo precio que en junio.

Algo más suben los billetes a partir de julio, aunque se pueden encontrar plazas por solo 56 euros, mientras que en agosto el precio se sitúa a partir de 78 euros y para septiembre vuelve a bajar el coste a los 43 euros por ruta.

Los aviones de Vueling suponen un total de 1.760 plazas para unir el aeropuerto de Alvedro con el de Tenerife Norte.

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