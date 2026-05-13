Thilahun Navarro gana el concurso fotográfico Xurxo Lobato del IES Monelos

Berjano, Rivas, Navarro y Lobato, esta tarde durante la gala Cedida

Thilahun Navarro, estudiante del EISVigo, se ha hecho con el primer premio de la 21 edición del concurso fotográfico Xurxo Lobato del IES Monelos con su foto ‘Catro en raia’. Se trata de unos galardones fotográficos, con el apoyo del Ayuntamiento y de Gadis, que la Asociación Amigos do IES Monelos convoca cada año para fomentar la fotografía en el alumnado y poner en valor la enseñanza pública y la expresión audiovisual. Fueron entregados ayer en una gala.

‘Catro en raia’, la imagen ganadora del concurso Cedida

Así lo explica el propio Xurxo Lobato, reconocido fotógrafo y alumno de la primera promoción del centro en 1976, que da nombre al propio concurso. Abierto a todos los centros de la comunidad autónoma que quieran participar, se trata de “un concurso de barrio” que trata de sacar pecho y presumir de la calidad de los centros y alumnos gallegos. Incluido el propio IES Monelos y otros centros coruñeses, con representación entre los premiados. Como detalla Lobato, se presentaron 105 concursantes (33 chicos y 72 chicas) de 26 municipios gallegos (entre ellos Vigo, Santiago o Ourense, entre otros), en nombre de 20 centros escolares.

El segundo puesto fue a parar a Brais Berjano, alumno de la EASD Pablo Picasso de A Coruña, y el tercero fue para Alba Rivas, de la EASD Mestre Mateo de Santiago. Hubo varios accésits: Andrea Díaz, Emma Arango, Izan González y Paula López. También fueron finalistas Alejandro Lorenzo, Antia Freire, Carlota de Miguel, Dunia López, Gael Hurtado, Gloria Iglesias y Paloma Ríos. El jurado, nombrado por la Asociación Amigos del IES Monelos, estuvo formado por Xosé Antón Fraga, Patricia Fontanilla, Marcos Sánchez, Lucía Patiño, Xosé Díaz y Xoán Antón Pérez-Lema.