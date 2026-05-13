No hay bicho ninguno: el verdadero motivo del cierre del parque infantil de la plaza de Vigo en A Coruña

Una niña, junto al parque infantil de la plaza de Vigo V. Seoane

En estos tiempos de ‘fake news’, las historias falsas se extienden hasta en los parques infantiles. En este caso, el de la plaza de Vigo de A Coruña.

En la tarde de este miércoles, los niños no pudieron disfrutar de los columpios, balancines y demás elementos de juego. La zona dedicada a los más pequeños, que es una de las más concurridas de la ciudad, apareció precintada por la Policía Local. Quizá los agentes pudieron dar explicaciones a los que los vieron en acción, acordonando el parque, pero no al resto, y allí no quedó cartel indicando cuál eran los motivos del “no pasarán” (los niños). Y fue ese terreno abonado para el rumor, para la inventiva. De modo que a los que se acercaron por la zona a eso de las siete de la tarde, se les comunicó por parte de algunos grupos de padres que lo que había eran “bichos”.

Los que se acercaban al precinto eran advertidos de que incluso se había producido una víctima del bicho, al que algunos padres pusieron nombre: chinches. Al parecer, una niña había tocado algún elemento del parque y su mano se había puesto roja de repente. “Así que no entréis”, rogaba un grupo de crías de forma insistente a todo el que asomaba la nariz. Solo las palomas entraban en la zona, por su cuenta, y también un par de quinceañeros, porque sabido es que a ciertas edades un precinto policial es una invitación a la entrada.

Parque infantil de la plaza de Vigo, precintado V. Seoane

Puestos en comunicación con el Ayuntamiento para aclarar el entuerto, la respuesta llegó por la noche. “No hay tal bicho. Mañana jueves está previsto aplicar un tratamiento a los árboles contra el pulgón, así que el parque infantil se cierra por seguridad, para evitar que ese tratamiento afecte a la zona de juegos. El que se aplica no es un insecticida agresivo. La técnica se llama endoterapia y consiste en inyectar el producto en los árboles.”. La primavera, ya se sabe, que además de la sangre se ve que altera la imaginación.

Si usted es progenitor y en los próximos días ve acotada una zona infantil en A Coruña, que sepa que será por el mismo motivo. “Esto mismo se hace en más parques con árboles”, remarcan fuentes municipales.