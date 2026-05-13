Mesoiro y Vío celebran el 6 de junio su fiesta en honor al patrón San José 

El pulpo será servido por la pulpeira Mosquera Melide Archivo El Ideal Gallego

El 6 de junio, la Asociación de Veciños Mesoiro e Vío celebran sus festas na honra ao patrón San José, amenizadas por el mago Román, el dúo Deluxe y el dúo Calú.

La pulpeira Mosquera Melide será la encargada de poner el sabor con una gran churrascada a partir de las 8.30 horas. El menú constará de pulpo a la feria y churrasco con patatas; de postre, larpeira.

Cartel de las fiestas de Mesoiro e Vío Cedida

Desde las 16.00 horas habrá actividades gratuitas para los más pequeños: colchonetas, actuación de magia y fiesta de espuma.

Las entradas están a la venta en la Rúa Huerto número 5, bajo, al lado de la lavandería. Los niños a partir de 6 años y hasta los 9, pagan 15 euros. De 10 años en adelante, la entrada tiene un costo de 25 euros.