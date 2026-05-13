Inés Rey, en la reunión de alcaldesas: "Apostar por la cultura hace ciudades más dinámicas, competitivas y con igualdad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado este miércoles que la apuesta por la cultura a nivel municipal hace "ciudades más dinámicas, más creativas, más competitivas económicamente y con más igualdad".

El III Encuentro de Alcaldesas, bajo el título 'Cultura feminista, feminismo en la cultura. Las alcaldesas hablan', llega después de los celebrados en la ciudad con los nombres 'El poder de hacer las cosas bien' y 'Tomando decisiones para cambiar el mundo'.

Inés Rey ha subrayado que la cultura "transforma nuestros barrios, revitaliza nuestras ciudades y transforma la vida de la gente".

"Apostar por la cultura hace ciudades más dinámicas, más creativas, más competitivas económicamente y con más igualdad", ha proseguido.

Por eso esta jornada está enfocada "en la cultura, en la mirada femenina y feminista" para ponerlas "en valor como eje vertebrador de los gobiernos" que tienen "principios y valores comunes".

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Las alcaldesas presentes han leído el tercer manifiesto de María Pita, en el que han defendido la importancia de la igualdad y de la apuesta por la cultura.

Han citado como líneas clave "la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres" así como la necesidad de eliminar el impacto del sistema patriarcal en sus carreras profesionales, a través de la imposición social de los cuidados.

Respecto a la cultura, han defendido que "no es el privilegio de una élite sino un derecho democrático" y que debe tratarse como tal, no como un bien comercial.

Al final de la lectura, Inés Rey ha recordado a las mujeres de Gaza, Irán o Afganistán y su situación crítica.

Todas las alcaldesas han firmado el manifiesto e Inés Rey les ha regalado, una por una con cada rúbrica, el libro 'As malas mulleres', de Marilar Aleixandre, que fue Premio Nacional de Narrativa 2024.

Han firmado las alcaldesas de Betanzos (A Coruña), María Barral; Palencia, Miriam Andrés; Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Mireia González; Castro Urdiales (Cantabria), Susana Herrán; Avilés (Asturias), Mariví Monteserín; Portugalete (Bizkaia), María José Blanco; Camariñas (A Coruña), Sandra Insua; Cee (A Coruña), Margarita Lamela; Narón (A Coruña), Marián Ferreiro; y Vimianzo (A Coruña), Mónica Rodríguez.

También han estampado sus rúbricas las regidoras de Redondela (Pontevedra), Digna Rivas; Silleda (Pontevedra), Paula Fernández; Coles (Ourense), Susana Rodríguez; Maceda (Ourense), Uxía Oviedo; Rairiz de Veiga (Ourense), Asunción Morgade; Ramirás (Ourense), Isabel Gil; Guitiriz (Lugo), Marisol Morandeira; y Vilalba (Lugo), Marta Rouco; además de la anfitriona Inés Rey.