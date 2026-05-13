Hace 25 años | Detenido por robar a ocho conductoras con sus coches parados en semáforos del centro de A Coruña

Coches parados en Linares Rivas, a la altura de la plaza de Ourense, en una imagen de 2009 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hasta ocho mujeres fueron víctimas de robos en sus coches en 2001 por parte de un varón que aprovechaba los semáforos en rojo para asaltar los vehículos mientras estaban parados a la espera de la luz verde. El hombre acabó detenido, según informó El Ideal Gallego hace 25 años. Medio siglo atrás, en 1976, era el día después del desastre del ‘Urquiola’. A estas alturas de 1951, hace 75 años, salían a subasta las obras de pavimentación del muelle del Este del puerto coruñés.

13 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Detenido por robar a ocho conductoras con sus coches parados en semáforos

La Policía Nacional ha detenido a J.M.B.A., de 38 años de edad y natural de A Coruña, como presunto autor de ocho robos cometidos a ocho mujeres. El delincuente asaltaba a sus víctimas cuando estas se veían obligadas a parar su automóvil ante un semáforo en rojo. El ladrón, en ese momento, abría la puerta del acompañante y se apoderaba del bolso y demás efectos que la conductora tenía en el asiento. En ningún caso empleó violencia o intimidación, pues actuaba por sorpresa, provocando un gran susto entre las víctimas.

Medio siglo de la trágica jornada en la que llovió petróleo en las calles de A Coruña Más información

Todos los robos se produjeron en calles de la zona centro, algunos de ellos a la salida de aparcamientos subterráneos, aprovechando estos lugares para tener una fácil huida. El botín logrado alcanzó en alguna ocasión hasta las 60.000 pesetas.

13 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Catástrofe incalculable al incendiarse el “Urquiola” tras tocar el fondo marino

El petrolero “Urquiola”, de la naviera Artola de Bilbao, de 11.225 toneladas de peso muerto y con 107.000 de petróleo crudo, procedente del Golfo Pérsico, quedó destruido ayer, 12 de mayo de 1976, por tres explosiones a bordo del buque, seguidas de incendio, en el canal de entrada al puerto coruñés, tras haber tocado dos veces fondo horas antes. El cargamento, con destino a Petroliber, está valorado en ochocientos millones de pesetas.

El buque, de sólo tres años, había sido construido en Sestao y valía 1.500 millones. Como consecuencia del siniestro, desapareció el capitán del “Urquiola”, don Francisco Rodríguez Castelo, de 41 años, quien con el práctico don Benigno Sánchez Lebón, de 45, eran las únicas personas que se encontraban a bordo en el momento de la explosión.

13 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | A subasta la pavimentación del muelle del Este en el puerto coruñés

Por la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas se anuncia la subasta de las obras del muelle para pasajeros y rampa de descarga en el puerto de Ferrol y pavimentación del muelle del Este en el puerto de La Coruña por 2.315.530,71 pesetas.

En clave cultural, el próximo jueves, día 17 de mayo de 1951, en concierto de la Sociedad Filarmónica, dará un recital de violonchelo el gran artista español Gaspar Cassadó, de fama internacional como uno de los primeros del mundo.

En el capítulo de sucesos, Fernando Álvarez Méndez, de ocho años, con domicilio en Ciudad de Lugo número 5, segundo, fue curado en la Casa de Socorro de una herida inciso contusa que le produjo un perro.

13 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Ejercicios de tiro al blanco en el campo de la feria de Verdillo, en Carballo

En la mañana del día 11 de mayo de 1926, reunida toda la fuerza de la Guardia Civil de esta línea, al mando de su jefe don Cesáreo Bisbal Alvillo, practicaron en el campo de la feria de Verdillo, en Carballo, los ejercicios de tiro al blanco. Luego de terminados los ejercicios, evolucionaron las fuerzas, dando pruebas de un perfecto estado de instrucción, por lo que fueron muy felicitadas.

Por otra parte, entre los decretos firmados últimamente por el Rey, figura uno en el que se conceden honores de jefe superior de administración civil al secretario del Ayuntamiento de La Coruña, D. Joaquín Martín Martínez. Además, la Comisión provincial acordó nombrar bibliotecario de la Diputación al joven catedrático D. Rafael Pérez Gómez Barreiro.