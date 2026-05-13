Estas son las playas de A Coruña y su área en las que está prohibido el baño

Playa de O Portiño Archivo El Ideal Gallego

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade ha publicado este miércoles el listado de 42 zonas con prohibición permanente de baño en Galicia. En concreto, habrá ocho incorporaciones a partir del 1 de junio de 2026: tres en la provincia de Pontevedra; tres en la de Ourense; una en A Coruña y una en Lugo.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), las tres las nuevas zonas vetadas al baño en ayuntamientos pontevedreses son el río Tea-A Moscadeira en Ponteareas; el río Tea-As Partidas en Ponteareas y el embalse de Eiras-Área recreativa en Fornelos de Montes.

En el caso de la provincia de Ourense, quedan vetados dos tramos del río Arnoia a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas (margen derecha e izquierda) y el embalse de As Conchas en la zona de Os Chaos, en Lobeira.

En la provincia de A Coruña, se suma al listado de prohibiciones el río Furelos, en el ayuntamiento de Melide. Por su parte, en Lugo, la principal novedad es el embalse de Vilasouto, en el municipio de O Incio.

Estas son las zonas en las que no te puedes bañar en A Coruña, Arteixo, Oleiros y Oza-Cesuras Más información

Así, junto a las zonas que ya había con anterioridad, el listado queda como sigue:

A Coruña

Arteixo: Ría de Barrañán

Brión: Río Tambre-Nináns

Camariñas: Camelle

Cariño: Playa de A Concha

Cee: Playa de A Concha

A Coruña: O Portiño

Fene: Barallobre

Melide: Río Furelos

Muros: A Virxe do Camiño

Narón: Río Xuvia por Muíño do Pedroso

Noia: Testal-Taramancos

Oleiros: Santa Cruz Porto

Oza Cesuras: Río Mendo-Área recreativa Reboredo

Pontedeume: Centroña y Ver

As Pontes de García Rodríguez: Río Eume

Lugo

Barreiros: Zona derecha de la playa de Arealonga y la playa de San Bartolo

Begonte: Río Parga-Playa fluvial de Baamonde

Burela: Penaoural

A Fonsagrada: Río Lamas-Naranxa

Guitiriz: Río Parga

O Incio: Embalse de Vilasouto

Monforte de Lemos: Río Cabe-Ribas altas

A Pobra do Brollón: Río Saa

A Pontenova: Río Eo-Pozo da Ola

Ribas de Sil: Río Sil-San Clodio

Ribeira de Piquín: Río Eo-Área recreativa de Chao de Pousadoiro

Viveiro: Sacido

Ourense

Baltar: Río Limia-O Caneiro

Baños de Molgas: Río Arnoia a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas (margen derecha e izquierda)

A Bola: Río Orille-Área recreativa da Bola

Lobeira: Embalse As Conchas-Os Chaos

A Peroxa: Río Bubal-Praia fluvial dos Peares

Vilardevós: Río Arzoá

Pontevedra

Arbo: Río Deva-San Xoán; río Miño-Estación; río Miño-Sela

Fornelos de Montes: Embalse Eiras-Área recreativa

Ponteareas: Río Tea-A Moscadeira y As Partidas

Por otra parte, la resolución identifica 14 zonas de baño que se encuentran en evaluación, seis más que el año pasado. En la provincia de A Coruña, son la de Lires (Cee), San Valentín (Fene), A Ribeiriña (A Pobra do Caramiñal) y Rego das Ferrerías (Valdoviño) -estas dos últimas son las nuevas incorporaciones-.

En la de Lugo son el río Soldón (Quiroga) -de nueva incorporación- y Celeiro (Viveiro). En Ourense son el río Arnoia-Acearrica (Allariz) -de nueva incorporación- y el río Támega-Nocedo do Val (Castrelo de Val).

Asimismo, en la provincia de Pontevedra las zonas en evaluación son Nanín (Sanxenxo), el río Miño-Mariña (Tui), el río Ulla-Vilarello (Valga) y Carabuxeira y Lavapanos (Sanxenxo) -de nueva incorporación-.

En cuanto al censo de zonas aptas para el baño, la temporada 2026 arranca con la inclusión oficial de cinco áreas que completaron su periodo de evaluación: el río Madalena en Vilalba (Lugo); el río Bubal-Vilaza en Monterrei (Ourense); y tres zonas en el ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra): el río Miño en Eiras y dos tramos del río Tamuxe (Muíño das Aceñas y Tamuxe).