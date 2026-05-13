Estas son las playas de A Coruña y su área en las que está prohibido el baño
Galicia eleva a 42 las zonas con prohibición permanente de baño para la temporada 2026, ocho más que el año pasado
La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade ha publicado este miércoles el listado de 42 zonas con prohibición permanente de baño en Galicia. En concreto, habrá ocho incorporaciones a partir del 1 de junio de 2026: tres en la provincia de Pontevedra; tres en la de Ourense; una en A Coruña y una en Lugo.
Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), las tres las nuevas zonas vetadas al baño en ayuntamientos pontevedreses son el río Tea-A Moscadeira en Ponteareas; el río Tea-As Partidas en Ponteareas y el embalse de Eiras-Área recreativa en Fornelos de Montes.
En el caso de la provincia de Ourense, quedan vetados dos tramos del río Arnoia a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas (margen derecha e izquierda) y el embalse de As Conchas en la zona de Os Chaos, en Lobeira.
En la provincia de A Coruña, se suma al listado de prohibiciones el río Furelos, en el ayuntamiento de Melide. Por su parte, en Lugo, la principal novedad es el embalse de Vilasouto, en el municipio de O Incio.
Así, junto a las zonas que ya había con anterioridad, el listado queda como sigue:
A Coruña
- Arteixo: Ría de Barrañán
- Brión: Río Tambre-Nináns
- Camariñas: Camelle
- Cariño: Playa de A Concha
- Cee: Playa de A Concha
- A Coruña: O Portiño
- Fene: Barallobre
- Melide: Río Furelos
- Muros: A Virxe do Camiño
- Narón: Río Xuvia por Muíño do Pedroso
- Noia: Testal-Taramancos
- Oleiros: Santa Cruz Porto
- Oza Cesuras: Río Mendo-Área recreativa Reboredo
- Pontedeume: Centroña y Ver
- As Pontes de García Rodríguez: Río Eume
Lugo
- Barreiros: Zona derecha de la playa de Arealonga y la playa de San Bartolo
- Begonte: Río Parga-Playa fluvial de Baamonde
- Burela: Penaoural
- A Fonsagrada: Río Lamas-Naranxa
- Guitiriz: Río Parga
- O Incio: Embalse de Vilasouto
- Monforte de Lemos: Río Cabe-Ribas altas
- A Pobra do Brollón: Río Saa
- A Pontenova: Río Eo-Pozo da Ola
- Ribas de Sil: Río Sil-San Clodio
- Ribeira de Piquín: Río Eo-Área recreativa de Chao de Pousadoiro
- Viveiro: Sacido
Ourense
- Baltar: Río Limia-O Caneiro
- Baños de Molgas: Río Arnoia a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas (margen derecha e izquierda)
- A Bola: Río Orille-Área recreativa da Bola
- Lobeira: Embalse As Conchas-Os Chaos
- A Peroxa: Río Bubal-Praia fluvial dos Peares
- Vilardevós: Río Arzoá
Pontevedra
- Arbo: Río Deva-San Xoán; río Miño-Estación; río Miño-Sela
- Fornelos de Montes: Embalse Eiras-Área recreativa
- Ponteareas: Río Tea-A Moscadeira y As Partidas
Por otra parte, la resolución identifica 14 zonas de baño que se encuentran en evaluación, seis más que el año pasado. En la provincia de A Coruña, son la de Lires (Cee), San Valentín (Fene), A Ribeiriña (A Pobra do Caramiñal) y Rego das Ferrerías (Valdoviño) -estas dos últimas son las nuevas incorporaciones-.
En la de Lugo son el río Soldón (Quiroga) -de nueva incorporación- y Celeiro (Viveiro). En Ourense son el río Arnoia-Acearrica (Allariz) -de nueva incorporación- y el río Támega-Nocedo do Val (Castrelo de Val).
Asimismo, en la provincia de Pontevedra las zonas en evaluación son Nanín (Sanxenxo), el río Miño-Mariña (Tui), el río Ulla-Vilarello (Valga) y Carabuxeira y Lavapanos (Sanxenxo) -de nueva incorporación-.
En cuanto al censo de zonas aptas para el baño, la temporada 2026 arranca con la inclusión oficial de cinco áreas que completaron su periodo de evaluación: el río Madalena en Vilalba (Lugo); el río Bubal-Vilaza en Monterrei (Ourense); y tres zonas en el ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra): el río Miño en Eiras y dos tramos del río Tamuxe (Muíño das Aceñas y Tamuxe).