El Mercado das Nubes celebra su edición de verano del 12 al 14 de junio en A Coruña A Coruña

Gran afluencia en una edición anterior del Mercado das Nubes Archivo El Ideal Gallego

El Mercado das Nubes regresa con su edición de verano los días 12, 13 y 14 de junio en el Mercado de San Agustín, consolidándose como una de las citas imprescindibles de la ciudad para descubrir talento local, disfrutar de la gastronomía de temporada y vivir un ambiente único.

Este evento, que es ya un referente en A Coruña como punto de encuentro entre marcas locales, proyectos emergentes, artistas, artesanos y productores de proximidad, reunirá en esta edición a 60 marcas; todas ellas seleccionadas por su apuesta por la creatividad, la calidad y el diseño.

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En lo que se refiere a la gastronomía de mercado, contarán en esta oportunidad con la colaboración de Estrella Galicia y Coruña Cocina . La idea es poner en valor el producto fresco y de temporada en las tradicionales 'tapas de mercado'. Estas degustaciones tendrán lugar el sábado 13 y el domingo 14, y estarán elaboradas por dos chefs destacados de la ciudad, quienes reinterpretarán el producto de mercado con propuestas creativas y llenas de sabor.

La programación musical será otro de los grandes atractivos de esta edición. A lo largo del fin de semana se celebrarán cinco conciertos que acompañarán la experiencia de compra y ocio, creando un ambiente vibrante y festivo para todos los públicos.

Para las familias y los niños también habrá actividades. En esta oportunidad el Mercado das Nubes apuesta por un espacio inclusivo y dinámico con talleres infantiles de manualidades, pensados para que los más pequeños disfruten mientras las familias recorren el mercado.

Además, como en otras ediciones, en esta oportunidad se contará con una zona solidaria en la que diversas entidades sociales de la ciudad ofrecerán productos y darán visibilidad a sus proyectos.

El acceso es libre, por lo que la organización espera una alta afluencia en este plan perfecto para disfrutar del fin de semana en un entorno único.