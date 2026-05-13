El Kiosco Alfonso, lienzo en blanco para los 'Trazos' de David Pintor

Castro y Pintor, esta mañana en el Kiosco Alfonso Carlota Blanco

De imágenes de paisajes, viajes, danzas o demonios a las caricaturas de personalidades tan importantes como Lorca, Kafka, Maruja Mallo o Picasso, entre muchos otros, el Kiosco Alfonso acoge desde mañana y hasta el 19 de julio la exposición 'Trazos', que recoge décadas de vida y obra del artista coruñés David Pintor. La muestra fue presentada esta mañana por el mismo junto al concejal de Cultura, Gonzalo Castro, en un acto que congregó a decenas de curiosos ávidos por observar este recopilatorio del multifacético creador.

El reconocido artista se mostró encantado por enseñar su obra en el "mellor sitio para expoñer da cidade", un Kiosco Alfonso ubicado en la memoria de todos los coruñeses. Incluido él. Y es que el artista recordó sus inicios y una exposición que acogió la sala de muestras herculina en 1995 de su admirado George Grosz, una exposición sobre Berlín que le dio ánimos para emprender su propia carrera creativa. Una trayectoria de décadas que puede recorrerse ahora en el Kiosco: desde sus muchas publicaciones en el mundo editorial (con portadas de novelas o cómics) a sus caricaturas, "o pilar da miña carreira", en las que aparecen retratadas decenas de personalidades.

No obstante, 'Trazos' contiene trabajos inéditos. Pintor destacó, de hecho, que "a parte máis importante son uns debuxos que fixen e nunca antes ensinara". Ubicados en el segundo piso, estos dibujos retratan desnudos, demonios, danzas, paisajes y, en definitiva, todas aquellas cosas que han llamado su atención con los años. Espera que el público los disfrute y que su propia obra hable por él: "O discurso que me gusta dar é o dos trazos".

El concejal, por su parte, señaló que “David Pintor representa o mellor da ilustración galega e esta mostra fai xustiza e achega á cidadania o esplendor do seu traballo, no que o debuxo se converte nun xeito de mirar o mundo dunha maneira diferente”. Así, el edil manifestó que esta exposición demuestra que el Gobierno local tiene "alta estima polos creadores da cidade, que ocupan un espazo central da nosa programación cultural”.