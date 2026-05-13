El Instituto José Cornide inaugura una muestra sobre mareas negras por el 50 aniversario del ‘Urquiola’

Gonzalo Castro, durante la inauguración Aitana Álvarez

“Recuerdo que era niño y que en el colegio nos mandaron a casa. Llovía y la lluvia era negra. Caían gotas de petróleo. Yo me metí por debajo de los árboles y cuando llegué al mirador, vi la misma imagen que vemos ahora”, relata el historiador Xosé Alfeirán, señalando una foto panorámica de A Coruña con dos enormes columnas de humo surgiendo del mar. Alfeirán compartió este recuerdo con motivo de la inauguración de la muestra que conmemora los 50 años del desastre del ‘Urquiola’ y que puede contemplarse en la calle Compostela hasta junio.

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La exposición está organizada por el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, y se denomina ‘Mareas negras e contaminantes en Galicia’ y no se centra únicamente en el naufragio de 1976, sino en los más importantes desde 1917 y finaliza en 2002. Para los mayores, las fotografías que exhiben despiertan recuerdos.

La presidenta de la entidad, Ana Romero Masiá, tomó la palabra para explicar que la muestra es sobre todo fotográfica, y está compuesta de varios paneles en los que se muestran los datos más relevantes de casos como el del ‘Mar Egeo’ o el ‘Prestige’. “Estou encantada aquí de estar conmemorando a catástrofe do ‘Urquiola’. No Instituto Cornide gústanos conmemorar datas, a veces alegres e outras tristes”.

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Hace 50 años, evocó, “o ceo da Coruña estaba absolutamente negro”. Con el ‘Urquiola’ se vertieron 100.000 toneladas al océano. Con el ‘Mar Egeo’ fueron 74.000, con el ‘Prestige’, 63.000. “Quere ser unha exposición moi visual con fotos impactantes e con recortes de prensa nos que se amosa como se recollía neses momentos a catástrofe”, explicó.

Romero estaba en Santiago ese día, así que no lo vio en primera persona, pero hay quien dice que las nubes de petróleo llegaron hasta allí. Considera que la exposición plantea la pregunta de hasta qué punto estamos preparados para una nueva catástrofe, 24 años después de la última.

Espacios de diálogo

El último en tomar la palabra fue el concejal de Cultura, Gonzalo Castro: “O Goberno de Inés Rey continúa a abrir espazos de diálogo e coñecemento da historia da nosa cidade, afondando en acontecementos de gran relevancia coma este, cun importante trasfondo medioambiental”.

Castro asegura que las instituciones están listas para emergencias. Sin embargo, señaló el problema que generan negacionistas del cambio climático. Y que por eso estas muestras son importantes.