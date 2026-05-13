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A Coruña

El Instituto José Cornide inaugura una muestra sobre mareas negras por el 50 aniversario del ‘Urquiola’

Abel Peña
Abel Peña
13/05/2026 04:20
Gonzalo Castro, durante la inauguración
Gonzalo Castro, durante la inauguración
Aitana Álvarez
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 “Recuerdo que era niño y que en el colegio nos mandaron a casa. Llovía y la lluvia era negra. Caían gotas de petróleo. Yo me metí por debajo de los árboles y cuando llegué al mirador, vi la misma imagen que vemos ahora”, relata el historiador Xosé Alfeirán, señalando una foto panorámica de A Coruña con dos enormes columnas de humo surgiendo del mar. Alfeirán compartió este recuerdo con motivo de la inauguración de la muestra que conmemora los 50 años del desastre del ‘Urquiola’ y que puede contemplarse en la calle Compostela hasta junio.

TELLO.URQUIOLA

Una chimenea en Monte Alto y una placa junto a la Torre, los recuerdos del ‘Urquiola’

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La exposición está organizada por el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, y se denomina ‘Mareas negras e contaminantes en Galicia’ y no se centra únicamente en el naufragio de 1976, sino en los más importantes desde 1917 y finaliza en 2002. Para los mayores, las fotografías que exhiben despiertan recuerdos.

La presidenta de la entidad, Ana Romero Masiá, tomó la palabra para explicar que la muestra es sobre todo fotográfica, y está compuesta de varios paneles en los que se muestran los datos más relevantes de casos como el del ‘Mar Egeo’ o el ‘Prestige’. “Estou encantada aquí de estar conmemorando a catástrofe do ‘Urquiola’. No Instituto Cornide gústanos conmemorar datas, a veces alegres e outras tristes”.

31 diciembre 2017 página 4A Coruña.- El incendio del petrolero Urquiola frente a la costa coruñesa en mayo de 1976 fue la primera gran crisis ambiental que sufrió la ciudad

Medio siglo de la trágica jornada en la que llovió petróleo en las calles de A Coruña

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Hace 50 años, evocó, “o ceo da Coruña estaba absolutamente negro”. Con el ‘Urquiola’ se vertieron 100.000 toneladas al océano. Con el ‘Mar Egeo’ fueron 74.000, con el ‘Prestige’, 63.000. “Quere ser unha exposición moi visual con fotos impactantes e con recortes de prensa nos que se amosa como se recollía neses momentos a catástrofe”, explicó.

Romero estaba en Santiago ese día, así que no lo vio en primera persona, pero hay quien dice que las nubes de petróleo llegaron hasta allí. Considera que la exposición plantea la pregunta de hasta qué punto estamos preparados para una nueva catástrofe, 24 años después de la última.

mayo de 1976A Coruña.- Imagen del superpetrolero Urquiola, después de quedar extinguido en incendio
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Los recuerdos que nos dejó el ‘Urquiola’

Espacios de diálogo

El último en tomar la palabra fue el concejal de Cultura, Gonzalo Castro: “O Goberno de Inés Rey continúa a abrir espazos de diálogo e coñecemento da historia da nosa cidade, afondando en acontecementos de gran relevancia coma este, cun importante trasfondo medioambiental”.

Castro asegura que las instituciones están listas para emergencias. Sin embargo, señaló el problema que generan negacionistas del cambio climático. Y que por eso estas muestras son importantes. 

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