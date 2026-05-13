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A Coruña

El hospital de A Coruña alcanza los 1.000 trasplantes de pulmón 

El centro inició este tipo de operaciones en 1999

Ep
13/05/2026 11:07
Varios profesionais sanitarios realizan unha cirurxía
Varios profesionales sanitarios realizan una cirugía
Arquivo El Ideal Gallego
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El equipo de trasplante pulmonar del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) realizó la pasada semana el trasplante de pulmón número 1.000 desde que comenzó a llevar a cabo este tipo de injertos en el año 1999.

Desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) han informado este miércoles, a través de una nota de prensa, de esta cifra tan significativa.

El paciente del trasplante número 1.000 permanece ingresado en planta y su estado es satisfactorio.

Además, ese mismo día se realizaron también dos trasplantes de riñón, uno de hígado y uno de corazón.

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Una labor, recuerdan, que “no sería posible sin la implicación de los equipos multidisciplinares formados por urólogos, cirujanos generales, cardíacos y torácicos, así como nefrólogos, hepatólogos, cardiólogos, neumólogos y anestesistas”, además del “personal que trabaja en las unidades de reanimación y cuidados intensivos, sin olvidar al personal de enfermería y servicios generales” del Chuac.

El Sergas también pone el foco en la solidaridad de los donantes y sus familias, ya que “la mejora de las técnicas de injerto y los avances farmacológicos para evitar el rechazo no sirven de nada si paralelamente no se produce un incremento en la donación de órganos”.

En lo que va de año, los equipos de trasplantes del Chuac han realizado 49 injertos de riñón, 17 de pulmón, 16 de hígado, 8 de corazón y 3 de páncreas.

Desde la puesta en marcha del programa de trasplantes en el año 1981 y hasta el cierre de 2025, en el hospital de A Coruña se realizaron un total de 7.766 trasplantes de órganos. 

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