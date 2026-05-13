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A Coruña

El BNG de A Coruña amenaza con romper el pacto presupuestario si el PSOE "toca inversiones" o "recorta servicios"

La concejala del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, ha reprochado al gobierno local "fallo en la gestión económica" tras el informe del interventor

Ep
13/05/2026 15:39
Avia Veira, junto a la líder del BNG, Ana PontónActo del BNG
Avia Veira, junto a la líder del BNG, Ana PontónActo del BNG
Javier Alborés
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La concejala del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, ha reprochado al gobierno local "fallo en la gestión económica" tras el informe del interventor que alerta que el consistorio cerró 2025 con déficit en términos de estabilidad presupuestaria.

"Este déficit es por culpa de un problema de gestión económica, se gastó más de lo que había", ha concretado a preguntas de los periodistas en un acto junto a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Por ello, ha solicitado un plan económico y financiero. "Es lo que te obliga la ley", ha recalcado.

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el último pleno

A Coruña tendrá para 2026 un presupuesto de 375 millones de euros

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A este respecto, ha citado "varias líneas rojas" para contar con la aprobación de la formación política. "No se pueden tocar las inversiones en los barrios y no puede haber recortes en servicios públicos", ha concretado.

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El Ayuntamiento de A Coruña excedió el gasto permitido en 12 millones de euros el año pasado

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"Si no se cumple, rompemos pactos presupuestarios porque toda esta información se nos ocultó cuando negociamos el presupuesto de 2026", ha indicado tras criticar "falta de respeto y de transparencia" por parte del gobierno local.

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