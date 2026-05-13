Charlas contra estafas, andainas y talleres: así es el nuevo programa para personas mayores de Cruz Roja y la Fundación San Rafael

Manuel Viqueira y Dolores Estrada, en la firma del convenio de colaboración entre Cruz Roja y la Fundación San Rafael Carlota Blanco

El mundo avanza y es fácil quedarse atrás si eres una persona mayor. Ahora muchos pagos son por bizum, los contenedores próximamente solo se abrirán con tarjeta y las ciberestafas están a la orden del día, especialmente en estos casos. Con la edad llega una fragilidad añadida en la que es es fácil aislarse por falta de conocimiento o como consecuencia de una de las grandes pandemias del siglo: "la soledad no deseada". En este escenario, entidades como Cruz Roja y la Fundación San Rafael se han aliado para promover un nuevo programa centrado en proteger a este colectivo y sensibilizar a la población.

"Somos una sociedad que cada vez estamos más envecejidos y se trata de que los años que vivamos lo hagamos con calidad. Las personas mayores tienen derechos y no tienen por qué vivir solas y asiladas", incide la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada.

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Esta colaboración contempla cuatro grandes iniciativas para paliar esta problemática que se desarrollarán a lo largo de este año: charlas de prevención de fraudes y estafas dirigidas a personas mayores, talleres de sensibilización sobre el envejecimiento, una caminata solidaria contra el maltrato y la discriminación por edad y un concierto solidario abierto a la ciudadanía.

Calendario

El programa empieza este jueves 14 de mayo en la sede de la Fundación San Rafael, con una charla impartida por la Policía Nacional centrada en la prevención de timos, robos y estafas, especialmente dirigida a personas mayores.

Continuará el próximo mes de junio, con una andaina el día 15 que saldrá desde Cruz Roja para reivindicar los derechos de las personas mayores. Tras el verano se llevará a cabo una de las iniciativas más representativas, 'Ponte en su piel', una especie de 'traje' que convertida a los ciudadanos en personas mayores para que vean las dificultades que viven en su día a día.

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El punto final lo pondrá un concierto solidario en Navidades, si bien ambas entidades no cierran la puerta a organizar más talleres o actividades de las inicialmente planteadas.

El 87% mujeres

Esta iniciativa hace frente así al edadismo, en un conexto en el que solo en el último años Cruz Roja atendió a más de 2.400 personas que sufrieron o estaban en riesgo de sufrir algún tipo de matrato o situación de especial vulnerabilidad, el 87% mujeres.

"En Cruz Roja sabemos que es muy importante sensibilizar, prevenir y actuar para evitar que las personas mayores puedan convertirse en víctimas de malos tratos. A través de iniciativas como esta tratamos de acercar a la sociedad la importancia del papel de las personas mayores garantizando la dignidad de las personas; sin condiciones. Porque no solo queremos que las personas vivan más años, queremos que lo hagan pudiendo decidir y ejerciendo sus derechos”, zanja el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira.