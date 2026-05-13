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A Coruña

Avelino Castro | “A Coruña tiene la mitad de enfermeras de las que debería tener”

Presidente del Colegio de Enfermería de A Coruña, advierte, con motivo del día mundial de la profesión, de una falta de relevo generacional en un escenario preocupante de escasez de especialistas

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
13/05/2026 03:02
Avelino Castro, en una jornada del Colegio de Enfermería en el Attica 21
Avelino Castro, en una jornada del Colegio de Enfermería en el Attica 21
Patricia G. Fraga
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“Sin enfermeras, no hay salud y sin salud, no hay futuro”. Ese es el mensaje que lanzan desde el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña con motivo de su día mundial, que se celebró este 12 de mayo. Una ciudad donde, sin embargo, la ratio de estas profesionales se sitúa muy por debajo de las recomendaciones sanitarias, según denuncia el presidente de la entidad, Avelino Castro.

¿Cuál es la situación de la enfermería en A Coruña?

Tenemos un déficit de profesionales graduados que no llegan a cubrir la necesidad específica tanto a nivel nacional como autonómico. En España la ratio es de aproximadamente 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes y aquí en A Coruña estamos aproximadamente en un 5,1. Eso es casi la mitad de lo que debería ser. La recomendación a nivel europeo es de un 8,7 o un 9.

¿A qué se debe este déficit?

La población enfermera tiene una curva de edad comprendida entre los 35 y los 55 años, lo cual indica que es una población que está a punto de jubilarse y no hay un relevo generacional en cuanto a la capacidad que tiene el sistema formativo universitario de sacar profesionales en número suficiente. Necesitaremos muchos más enfermeros para poder cubrir esa brecha que va a aparecer en unos años.

¿Ser enfermero es atractivo?

Las personas que estudian enfermería lo hacen porque tienen una determinada vocación. Por eso, cuando llegas a ejercer, te das cuenta de que el sistema sanitario muchas veces no te ofrece todo aquello que tú quieres realizar. También hay una cosa muy curiosa y es que, en España, la mayor parte de las enfermeras que se han jubilado lo han hecho sin plaza. Porque iban encadenando contratos y quedaban interinas pero no llegaban nunca a tener su plaza en propiedad.

Piden que se les incluya en el grupo 1 a nivel administrativo, ¿por qué es importante?

Ahora mismo a nivel universitario, tenemos la capacidad de ser grado, igual que abogados, economistas o biólogos. Todos tenemos el mismo número de créditos, el nivel académico es el mismo pero, sin embargo, en los grupos de administración un abogado es de grupo A1 y nosotros estamos bloqueados en el A2, lo que nos impide subir. Nos están poniendo un techo de cristal que nos provoca muchas restricciones para llegar a los procesos de gestión.

¿Este cóctel hace que muchos profesionales abandonen?

Sí. De hecho, el Consejo General de Enfermería planteó a los enfermeros si volverían a estudiar la carrera y un grado muy elevado que dijo que no, que elegirían otra titulación. Al no tener el reconocimiento por parte del sistema y de la sociedad, sienten que no les compensa.

En su caso, ¿volvería a hacerlo?

Yo sí, sin duda. Tengo la ventaja de que la mayor parte de mi carrera la desarrollo en la docencia, lo que me obliga a estar al día y a pensar como la gente joven. Eso me ayuda mucho. 

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