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A Coruña

Así serán las fiestas de Los Rosales: comida, verbena, música tradicional y atracciones

La celebración llenará de diversión el barrio coruñés del 29 al 31 de mayo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/05/2026 10:36
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El barrio de Los Rosales celebrará el último fin de semana de mayo sus fiestas con un programa de tres días que unirá música, deporte y comercio, además de las típicas atracciones infantiles.

La fiesta empezará el viernes 29 a las 21.00 con el pregón protagonizado por Teatro EPG y David Perdomo. A las 22.00 se subirán al escenario los coruñeses AWY y a las 23.30 la música indie de Alga cerrará la jornada.

El sábado 30 empezará en el barrio coruñés con actividades y juegos populares infantiles, de 11.00 a 13.00. Entre las 11.30 y las 13.00 también se podrá disfrutar de un combate de láser tag simulado en la zona del Calaparc y también de una clase magistral de esgrima antigua de la mano de Escuela da Espada.

Estas son todas las fiestas que celebrarán los barrios de A Coruña los próximos meses

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A las 12.00 actuará el grupo tradicional de Monte Alto Son d'aquí y de la sesión vermú se encargará desde las 13.00 Andrés Solórzano.

A las 16.30 horas (y hasta las 18.00) habrá una master class de l amano de Oxio Zero, y a las 19.00 llegará la banda sinfónica Adagio Cantabile junto a la Banda de Betanzos.

La exhibición de Zumba con Vibrato Crew será a las 20.00 y la orquesta Horizon The Show cerrará el día con una verbena desde las 22.00 horas.

Fiestas de Los Rosales
Fiestas de Los Rosales

El domingo, de 11.00 a 18.00 horas, habrá un mercadillo organizado por la asociación empresarial de Los Rosales, mientras que a las 12.00 horas la procesión -que saldrá de la parroquia para llegar al mirador y volver sobre sus pasos- estará acompañada por Cántigas da Terra. De la sesión vermú que cerrará la fiesta se encargará The Cruze.

Durante los tres días habrá atracciones infantiles, con coches de choque o camas elásticas, mientras que la carpa de O Bo Xantar ofrecerá pulpo, churrasco y bebidas. También habrá foodtrucks en la zona de Calaparc durante el viernes y el sábado.

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