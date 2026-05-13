Así serán las fiestas de Los Rosales: comida, verbena, música tradicional y atracciones
La celebración llenará de diversión el barrio coruñés del 29 al 31 de mayo
El barrio de Los Rosales celebrará el último fin de semana de mayo sus fiestas con un programa de tres días que unirá música, deporte y comercio, además de las típicas atracciones infantiles.
La fiesta empezará el viernes 29 a las 21.00 con el pregón protagonizado por Teatro EPG y David Perdomo. A las 22.00 se subirán al escenario los coruñeses AWY y a las 23.30 la música indie de Alga cerrará la jornada.
El sábado 30 empezará en el barrio coruñés con actividades y juegos populares infantiles, de 11.00 a 13.00. Entre las 11.30 y las 13.00 también se podrá disfrutar de un combate de láser tag simulado en la zona del Calaparc y también de una clase magistral de esgrima antigua de la mano de Escuela da Espada.
A las 12.00 actuará el grupo tradicional de Monte Alto Son d'aquí y de la sesión vermú se encargará desde las 13.00 Andrés Solórzano.
A las 16.30 horas (y hasta las 18.00) habrá una master class de l amano de Oxio Zero, y a las 19.00 llegará la banda sinfónica Adagio Cantabile junto a la Banda de Betanzos.
La exhibición de Zumba con Vibrato Crew será a las 20.00 y la orquesta Horizon The Show cerrará el día con una verbena desde las 22.00 horas.
El domingo, de 11.00 a 18.00 horas, habrá un mercadillo organizado por la asociación empresarial de Los Rosales, mientras que a las 12.00 horas la procesión -que saldrá de la parroquia para llegar al mirador y volver sobre sus pasos- estará acompañada por Cántigas da Terra. De la sesión vermú que cerrará la fiesta se encargará The Cruze.
Durante los tres días habrá atracciones infantiles, con coches de choque o camas elásticas, mientras que la carpa de O Bo Xantar ofrecerá pulpo, churrasco y bebidas. También habrá foodtrucks en la zona de Calaparc durante el viernes y el sábado.