El alquiler temporal devora al tradicional en A Coruña y ya representa el 55% de los anuncios

Vistas de edificios en la ronda de Outeiro Quintana

Quien se vea abocado a alquilar una vivienda en A Coruña en la actualidad se enfrenta a un panorama de lo más complicado. Con hacer una simple búsqueda en la plataforma Idealista se pueden encontrar 344 pisos ofertados para arrendar. Pero la clave está en la modalidad: 191 son de alquiler temporal. Es decir, el 55% de las viviendas no son de larga estancia.

Para más inri, si se filtra la búsqueda de los pisos de larga estancia a un precio máximo de 700 euros al mes, tan solo quince inmuebles se ajustan a ello, una cifra que sube hasta los cuarenta si la renta se aumenta hasta los 800 euros al mes. En el caso de los precios mileuristas, 65 de los pisos cuestan esto o más. O lo que es lo mismo, el 42,7% de las viviendas ascienden a 1.000 euros o un precio superior.

Con las cifras sobre la mesa, lo que se esconde detrás de esto es cuestión de debate. Según un informe de Idealista, publicado este martes, la razón no es otra que la declaración de la zona tensionada. “Todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el primer trimestre de este año sigue cayendo en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2025”.

Así, la plataforma señala que A Coruña tiene a día de hoy un 33% menos de vivienda permanente que hace un año y un 188% más de oferta temporal, “el mayor incremento entre los grandes mercados considerados tensionados”. Le siguen Pamplona (78%), San Sebastián (67%), Vitoria (55%), Bilbao (41%), Lleida (20%) y Girona (13%).

No obstante, el Gobierno central pretende regular los alquileres de temporada para acabar con su “uso fraudulento y especulativo, que se está extendiendo cada vez más en las grandes ciudades”, algo que ya hizo Cataluña a finales de diciembre.

Y es que si bien la zona tensionada limita los precios del alquiler habitual, el arrendamiento temporal elude dicho tope, al no estar regulado por las mismas restricciones de incremento. Esto puede ser usado para lograr mayor rentabilidad en un mercado con una alta demanda y escasa oferta.

Opiniones

“Tras la aprobación de la ley autonómica en Cataluña la oferta de alquileres temporales en Tarragona se ha reducido un 16%, mientras que en Barcelona la caída ha llegado hasta el 29%”, informan desde Idealista. Para Francisco Iñareta, portavoz de la plataforma inmobiliaria, “los datos vienen a demostrar cómo la intervención en el mercado genera escasez y la retirada de oferta disponible sigue acelerándose en las ciudades con los precios topados, mientras se relaja en mercados donde los precios son libres. Además, las medidas que se han aplicado en Cataluña para limitar el alquiler de temporada han tenido un éxito relativo”.

Por otro lado, el director territorial de Galicia de la consultora inmobiliaria Gesvalt, Roberto de Castro, considera que la declaración de zona tensionada “está funcionando en A Coruña”. “Es la única medida que hay, los primeros datos reflejan que está funcionando, pero no hay tanta oferta”, señala.

A su vez, De Castro aclara que la escasez de vivienda disponible para alquilar no ocurre exclusivamente en la ciudad. “También pasa en otras ciudades sin tener mercado tensionado. El motivo parece ser una cosa más de mercado puro y duro. La zona tensionada es el único instrumento para mantener los precios, y hay menos vivienda en alquiler en cualquier ciudad de España, no solo en las urbes declaradas como tensionadas. No hay oferta ni para comprar ni para alquilar”, sostiene.

El concejal de Urbanismo y Vivienda de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, defendió en un debate realizado el pasado fin de semana en la Cadena Ser que el auge del alquiler temporal responde a la “elevada demanda de estudiantes en la ciudad”. “Hace un año y medio el drama era la falta de pisos de estudiantes en la ciudad y esos pisos son alquileres de temporada. No nos parece mal que las viviendas de uso turístico pasen a ser alquiler de temporada”, reconoció el edil.

Los precios

Fue el 30 de julio de 2025 cuando la ciudad fue declarada zona de mercado residencial tensionado. La medida llegó tras la solicitud del Ayuntamiento, a pesar de que la Xunta se mostraba reacia a su aplicación. A Coruña, por lo tanto, se convirtió en la primera urbe gallega en limitar los precios del alquiler, una norma que desde el 24 de abril también se aplica en Santiago, la segunda en reclamarla.

Según los datos del Observatorio Galego de Vivenda, organismo dependiente de la Xunta, A Coruña bajó el precio del alquiler de los 760 euros de media en julio de 2025 a los 706 en marzo de este año. Tal y como ha defendido en varias ocasiones la alcaldesa, Inés Rey, y este pasado fin de semana el concejal de Vivienda, el número de contratos firmados ha descendido, pero es una tendencia que sigue en todas las ciudades de Galicia.

Díaz Gallego señaló, además, que el descenso de las fianzas depositadas no se debe a una retirada de pisos del mercado, “sino a una mayor estabilidad de los contratos de alquiler”. La regidora indicó también en numerosas ocasiones que la zona tensionada se trata de una “medida provisional” y que la solución pasa “porque la Xunta invierta en vivienda social después de una década sin hacerlo”.

La caída de precios también se refleja en los datos extraídos de los anuncios de Idealista. Según el propio informe de costes de la plataforma, todos los barrios registraron caídas en abril en las rentas mensuales exigidas por un piso, a excepción de Riazor-Los Rosales y Os Castros-O Castrillón-Eirís.

La media del metro cuadrado de una vivienda en alquiler es de 11,1 euros, un 1,7% menor que en marzo, cuando había alcanzado su pico histórico de 11,2 euros. Por zonas, el Agra do Orzán-O Ventorrillo se establece en los diez euros por metro cuadrado de media, mismo precio que en el mes previo. La Ciudad Vieja-Centro es la localización más exclusiva de la urbe para alquilar, con un metro cuadrado a 13,1 euros, un 0,1% menos que en marzo.

Cuatro Caminos registró en abril un precio de 11,5 euros, un 2,6% menor. Por su parte, el Ensanche-Juan Flórez cayó un 0,9% hasta los 11,5 euros por metro cuadrado. Os Castros-O Castrillón-Eirís batió su propio récord en abril, con un coste de 10,5 euros, igual que Riazor-Los Rosales, con 11,1. Monte Alto-Zalaeta-Atochas se queda en 12,1, un 2,9% menos que en marzo. Someso-Matogrande, con 10,2 euros por metro cuadrado, cayó un 2,2%.