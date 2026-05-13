A Casiña reabre este viernes con una fiesta privada y otra pública

A Casiña reabre este viernes, en la calle Mantelería, German Barreiros

Vuelve A Casiña, pero de una forma diferente. Ya se sabía que así sería, pues lo avanzó en febrero El Ideal Gallego. Pero ahora se sabe cuándo exactamente. Este mismo viernes reabre con una fiesta privada y otra pública. “Nuevos comienzos, grandes historias”, dice el cartel que promociona el evento.

El popular local de la calle Mantelería, antes una tasca de toda la vida, reabrirá sus puertas con el sabor de siempre pero con oferta renovada, con los chupitos como una de sus ofertas estrella.

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Será el empresario Javier García el que de nuevo esté al frente del local. Tomó en 2023 el relevo del histórico, José Manuel Varela, pero el establecimiento cerró a finales del pasado año. En principio, García pensó en venderlo, y de hecho recibió varias ofertas. Pero finalmente decidió seguir adelante, con el mismo nombre, pero con la decoración renovada.

La inauguración privada comenzará a las 21.30 horas, y a partir de las 23.30 ya acudirá el público en general.