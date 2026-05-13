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A Coruña

A Casiña reabre este viernes con una fiesta privada y otra pública

Víctor Seoane
13/05/2026 18:30
A Casiña, en la calle Mantelería, durante el día de ayer
A Casiña reabre este viernes, en la calle Mantelería,
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Vuelve A Casiña, pero de una forma diferente. Ya se sabía que así sería, pues lo avanzó en febrero El Ideal Gallego. Pero ahora se sabe cuándo exactamente. Este mismo viernes reabre con una fiesta privada y otra pública. “Nuevos comienzos, grandes historias”, dice el cartel que promociona el evento.

El popular local de la calle Mantelería, antes una tasca de toda la vida, reabrirá sus puertas con el sabor de siempre pero con oferta renovada, con los chupitos como una de sus ofertas estrella.

A Casiña, en la calle Mantelería, durante el día de ayer

A Coruña tendrá una chupitería de las de antes en uno de los locales de toda la vida

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Será el empresario Javier García el que de nuevo esté al frente del local. Tomó en 2023 el relevo del histórico, José Manuel Varela, pero el establecimiento cerró a finales del pasado año. En principio, García pensó en venderlo, y de hecho recibió varias ofertas. Pero finalmente decidió seguir adelante, con el mismo nombre, pero con la decoración renovada.

La inauguración privada comenzará a las 21.30 horas, y a partir de las 23.30 ya acudirá el público en general.

Cartel de inauguración de A Casiña
Cartel de inauguración de A Casiña
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