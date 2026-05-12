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A Coruña

Un reconocido tatuador de A Coruña y el cedeirés más internacional hacen magia para Slipknot

Marcos Souto, famoso por su marca Blade Hats, crea tres sombreros para la banda y Chris Weishaupt los tatúa

Lara Fernández
Lara Fernández
12/05/2026 04:40
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El tatuador coruñés y el cedeirense detrás de la marca Blade Hats
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Dos amigos desde la Universidad se aliaron para hacer magia y cumplir un sueño. El grupo de heavy metal Slipknot encargó tres sombreros al cedeirés Marcos Souto, conocido por su marca Blade Hats –acumula 2,5 millones de seguidores en Instagram–, que ya ha trabajado para artistas como Marilyn Manson o Slash, de Guns N Roses. Y este, con el objetivo de hacerlos lo más personalizados posibles, decidió contar con la tinta de Chris Weishaupt (Christian Ucha), tatuador coruñés desde hace más de una década y propietario del estudio W Tattoo Studio, en el número 12 de la avenida de Rubine.

Ingeniero naval y futbolista, Souto decidió poner en marcha en 2020 la firma de sombreros hechos a mano especializada en heavy y rock, uniendo sus dos pasiones: el diseño y la música. “De pequeño iba a clases de guitarra y los veranos a festivales, por lo que quería un sombrero especial para llevar. Quería algo distinto y se me ocurrió la idea, así que le pedí a mi padre las herramientas y fui confeccionando. Las redes sociales colisionaron”, explica. Y no es para menos. Algunos de sus videos cuentan con más de 200 millones de reproducciones, aunque el lado negativo, señala, es que las copias aparecen de forma paralela.

Detalle del sombrero hecho por Souto y tatuado por Weishaupt
Detalle del sombrero hecho por Souto y tatuado por Weishaupt
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A día de hoy ha fabricado más de 730 sombreros. El proceso, detallado y lento, no le permite hacer más de cinco por semana. Entre sus clientes se encuentra gente como Víctor Andrés, de Mago de Oz, Mikel Erentxun, la banda The Hu o tatuadores mundialmente conocidos, además de los mencionados Manson o Slash. “La pasión y la ilusión me hicieron profesionalizarme y ya he cumplido muchos sueños de poder hacer sombreros para artistas de los cuales tengo posters en la pared”, dice Souto, quien sueña con poder llevar su trabajo al cine. El último encargo fue el de varios miembros de la banda Slipknot. El primer sombrero elaborado, para el dj del grupo, Sid Wilson, es el que contó con la colaboración del tatuador coruñés. Pero no será el único. “Tengo que hacer otro para Michael Pfaff (Tortilla Man), otro para Jim Root, el guitarrista original, y dos managers”.

El hecho de contar con el arte del tatuador coruñés nació de la idea de “hacer una personalización distinta. Un sombrero especial para una banda especial y un proyecto rompedor”. Chris Weishaupt sostiene que el proyecto le hizo “mucha ilusión porque es uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos”. Además de tatuar cuerpos, hace un tiempo empezó a personalizar cuero, piel o ropa. “Se aplican las mismas técnicas que en personas, con las mismas agujas, pero la tinta es distinta y el voltaje y velocidad son diferentes. Tuve que estudiar y practicar un montón de tiempo”, añade. “En el primer sombrero para Slipknot, como Wilson tiene un tatuaje en la cara, se lo tatuamos. También le pusimos dientes de oro y el logo de la banda”. Así, además de abrir en 2025 su estudio de tatuajes, ahora puede añadir a su trayectoria el haber participado en un proyecto que se presumirá en los escenarios de todo el mundo. 

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