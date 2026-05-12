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A Coruña

Ponen en libertad al kamikaze que se estrelló en Alfonso Molina al huir de un control del 092

No llegaron a arrestarlo, aunque afronta cargos de desobediencia a la autoridad, delito contra seguridad vial y conducción temeraria

Abel Peña
Abel Peña
12/05/2026 20:20
Un kamikaze daña varios coches al huir de la Policía de A Coruña
Momento en el que se llevan al kamikaze
AP
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Resultó que no tenía la cadera rota, como gritaba mientras lo subían a la ambulancia. “Apenas unos arañazos”, confirmaron las fuentes consultadas. La Policía Local señala que no acompañó ayer al Hospital al conductor que se había estrellado al huir de un control policial y que ni siquiera llegó a ser arrestado, aunque afronta numerosos cargos que incluyen conducción temeraria, resistencia a la autoridad y delito contra la seguridad vial. 

Es el precio de atravesar la ciudad huyendo de la Policía, desde el Paseo Marítimo hasta Alfonso Molina, recorriendo la ronda de Outeiro hasta estrellarse ante la gasolinera de entre estaciones circulando el último tramo en dirección contraria tras reventar un neumático. Quien si fue detenida fue la mujer que viajaban con él y con otros dos en el Ibiza rojo.

Un kamikaze daña varios coches al huir de la Policía de A Coruña

Detenido en A Coruña un kamikaze tras estrellarse huyendo de la Policía

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Ella fue entregada a la Policía Nacional, dado que se encontraba en busca y captura, y evitar su detención habría sido el motivo de que se dieran a la fuga que acabó de forma tan aparatosa. Según las fuentes policiales, la puesta en libertad inmediata se trata de un procedimiento habitual cuando se trata de un delito no muy grave. “No tenía la condición de detenido”, insisten las mismas fuentes policiales. Simplemente, informó a los médicos de que se iba y abandonó el centro hospitalario.

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