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A Coruña

Nutricionistas coruñeses alertan sobre los déficits de las bebidas vegetales: "Las tipo barista no son la opción ideal para cada día"

Aquellas que no están “enriquecidas” tienen menos calcio, yodo, vitamina D y B12 que la leche de origen animal

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
12/05/2026 03:15
Un camarero sirve un café con leche en un local de hostelería
Un camarero sirve un café con leche en un local de hostelería
Archivo El Ideal Gallego
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Las bebidas vegetales se han convertido en la preferencia de muchas personas pero, aunque son una opción válida, los nutricionistas recuerdan que no todas “aportan lo mismo”, por lo que es importante conocer sus déficits invisibles y, sobre todo, tener claro que no sustituyen a la leche de origen animal, aunque hay algunas que se le acercan más nutricionalmente.

“Muchas bebidas vegetales tienen el agua como el componente principal, con muy poca almendra, avena o soja. Lógicamente aportan menos proteína, poca grasa saludable y pocas vitaminas o minerales... a menos que esté enriquecida”, advierte Uxía Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (Codinugal), con sede en A Coruña.

Esta experta incide en la importancia de “leer bien” las etiquetas y fijarse en el porcentaje de materia prima porque “lo importante es que estén bien fortificadas con calcio, preferiblemente carbonato cálcico”.

“Las bebidas que no están enriquecidas tienen menos calcio, yodo, vitamina D y B12. Esto es relevante porque muchos niños y adultos obtienen una parte importante del calcio y el yodo de los lácteos. Si se sustituyen por bebidas poco densas, puede aparecer déficit”, explica.  

A ello se suma que las especialidades tipo “barista” introducen aceites para darle ese toque de grasa que ayuda a dar una espuma similar a la leche: “Su consumo con moderación no supone un problema, pero no es la opción ideal para quien busca una bebida para cada día”.

Hay que tener especial “cautela” si se eligen estos productos para niños de entre 1 y 3 años: “Si una familia quiere evitar lácteos, debe hacerse preferiblemente con bebida de soja enriquecida, que es la única con una cantidad de proteína y un aporte de calcio similar”. Lo mejor siempre es optar por aquellas sin azúcares añadidos y cuantos menos ingredientes, mejor. 

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