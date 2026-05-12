La oposición critica la gestión  de Inés Rey y Lorenzo la califica como "la peor gestora económica de la historia de la ciudad"

Miguel Lorenzo, en una imagen de archivo

Los grupos de la oposición municipal en A Coruña se han mostrado este martes muy críticos con la gestión de la alcaldesa, Inés Rey, tras el anunciado exceso de gasto de doce millones de euros.

Así, el portavoz del PP en la ciudad, Miguel Lorenzo, señaló que “habrá un doble castigo para los coruñeses: recorte de doce millones en el presupuesto de este año, a pesar de haber subido todos los impuestos a todos los coruñeses; y pérdida de inversiones, al estar en peligro los 40 millones de euros del préstamo de 2026, la mitad ya no lo podrán pedir, tras dejar sin gastar 400 millones en obras en los barrios”. Lorenzo calificó a Rey como "la peor gestora económica de la historia de la ciudad".

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"El Ayuntamiento es un barco con agujeros por todos lados. No les llegan las manos para tapar tantas vías de agua, y cuando esto pasa, el barco se hunde irremediablemente. Además el interventor advierte que no es un hecho puntual solo de 2025, sino que el escenario es muy complicado a corto plazo por el descontrol económico, lo que afectará al próximo Gobierno municipal", lamentó Lorenzo.

Posición del BNG

Por su parte, el BNG también expresó su posición en relación a este asunto. “Temos loxicamente preocupación perante os resultados da liquidación e perante as conclusións que se derivan do informe do interventor”, afirmó el portavoz nacionalista en María Pita, Francisco Jorquera.

"De como se resolva esta situación, vai depender que consideremos se o acordo orzamentario ao que chegamos para este 2026 continúa a ter vixencia ou non”, advirtió Jorquera.