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A Coruña

La ciudad conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia para visibilizar esta enfermedad crónica

Redacción
12/05/2026 20:16
Día fibromialgia
La asociación de fibromialgia pidió este martes, en la plaza de María Pita, más atención para una enfermedad que sigue siendo invisible y que requiere un tratamiento específico
El Ideal Gallego 
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La plaza de María Pita acogió este martes la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, un acto convocado por las entidades sociales coruñesas que trabajan en el acompañamiento y asesoramiento de las personas afectadas por esta enfermedad. 

La alcaldesa, Inés Rey, acompañada por las concejalas Nereida Canosa y Montse Paz, así como el edil José Manuel Lage Tuñas y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, participó en esta iniciativa “tan necesaria para lembrar que as institucións, desde o local ao estatal, temos a obriga de ofrecer recursos para a investigación e o tratamento”. “Mais tamén”, añadió, “debemos ser compañeiras de viaxe e contribuír á visibilización desta doenza, coa que conviven moitas persoas entre a invisibilidade e a incomprensión”. La regidora hizo hincapié en la importancia de reforzar el sistema sanitario público del país, con más recursos y enfoques innovadores.

Acto conmemorativo por el Día de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica celebrado en la plaza de María Pita

La representante del Gobierno gallego trasladó, por su parte, “o apoio da Xunta ás persoas afectadas por estas enfermidades e ás súas familias”, mientras puso en valor “o importante traballo que desenvolve a asociación Fibrovisibles na atención, acompañamento e visibilización”

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