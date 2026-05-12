Isabel Dobarro | “Intento reflejar la enorme variedad musical que existe”

Isabel Dobarro, tras ganar su Latin Grammy Cedida

El próximo domingo (20.30 horas), el teatro Colon será testigo de un espectáculo de comunión intercultural a través de la música, con especial énfasis en las creaciones gallegas. Lo será a través de la pianista gallega Isabel Dobarro y de su disco ‘Kaleidoscope’, con el que ganó recientemente el Latin Grammy a mejor álbum de música clásica.

La propia artista explica que será un recital para presentar este disco, “que reúne obras de compositoras de todos los continentes, así que se escucharán piezas de Japón, Cuba, Nigeria, México, España...”. Precisamente el terreno patrio está representado por la gallega Carme Rodríguez. “Intenta reflejar la enorme variedad musical que existe hoy en día en la música actual, reflejar la unión y la diversidad a través de la música”, comenta Dobarro, que señala que además incluirá dos creaciones de compositores gallegos: “‘Galician fancy’, que tuve la suerte de que me dedicara Octavio Vázquez, inspirada en melodías populares; y la ‘Fantasía sobre un tema popular’, de Juan Durán, inspirada en la ‘Muiñeira de Chantada’. Un programa muy gallego para celebrar el Día das Letras Galegas, pero con una visión global a través de ‘Kaleidoscope’”.

Un trabajo como este disco es un proceso largo. La artista detalla que hay una sola fase de investigación y selección en la que se demoró “tres años”. “‘Kaleidoscope’ recoge muchas influencias de mi vida”, además de “la idea de la combinación entre relaciones internacionales y música”. Es un proceso, además, que contribuye a un proyecto vital y musical en el que lleva tiempo poniendo empeño: “La recuperación y promoción de obras de compositoras, bien históricas, bien actuales. Es una celebración del talento femenino”.

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Un proyecto vital que nació de manera “accidental”. A sus 19 años ya estaba impartiendo clases en la Universidad de Nueva York y “un alumno me preguntó por compositoras”. Dobarro se quedó en blanco, “fui incapaz de decirle una”. Esto le sorprendió, “no solo por el hecho de no poder decir ninguna tras haber pasado por años de historia de la música, por haber tocado repertorio, haber hecho concursos, tocado en conciertos, llevo tocando el piano desde los 3 años... para mí era muy sorprendente no haber escuchado hablar de ellas y que no me hubiera planteado la pregunta, el grado de invisibilización es tan grande...”, reflexiona la pianista.

En ese momento comenzó su propia investigación, que ha intensificado en los últimos doce años. “Se ha convertido en una parte fundamental de mi producción artística”, comenta Dobarro, que tiene claro que esto no significa “dejar de tocar Beethoven, Mozart, Bach... una cosa no es excluyente de la otra. Lo que intento es enriquecer el repertorio, añadir obras con una enorme valía, hacerlo más completo”.

Preguntada, precisamente, por alguna referente que le dé más pena haber pasado por alto, Dobarro no se decide. “Yo creo que todas ellas”, afirma enumerando artistas y compositoras como Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Amy Beach, Pauline Viardot, Francesca Caccini, Barbara Stronzzi o Teresa Carreño, esta última “estudiante de Haydn, admirada por Mozart, con raíces españolas, que triunfaba en esa Viena del Clasicismo”, explica.

Responsabilidad y familia

Volviendo a ‘Kaleidoscope’ y al Latin Grammy que recibió por él, Dobarro lo resume en pocas palabras: “Un sueño hecho realidad, porque la competencia era muy importante”, dice en referencia a nombres como Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles.

“Es muy emocionante este premio individual, pero es una responsabilidad, porque los únicos españoles que lo habían ganado antes habían sido Plácido Domingo y Montserrat Caballé, es una responsabilidad grande”, recuerda entre risas.

“Lo que me han ayudado mis padres en este proceso es extraordinario, nunca se lo voy a poder agradecer lo suficiente” Isabel Dobarro

Pero la creadora gallega tiene claro que todos los logros que ha conseguido hasta la fecha son “cosas que no podía ni soñar”. “Mi mayor ilusión era tocar en el Auditorio de Galicia, luego ya viajé a Madrid, jamás soñaría con ir a Nueva York y estudié allí, no soñaba con tocar en el Carnegie Hall... están ocurriendo cosas que no entraban para nada en mis cálculos”, comenta entre risas. Pero también tiene claro que todo lo que ha conseguido es gracias al apoyo familiar, “lo que me han ayudado en este proceso es extraordinario, nunca se lo voy a poder agradecer suficiente”. “Mis padres confiaron en el proceso desde muy pequeña”, comenta, antes de concluir: “He logrado metas preciosas, pero seguro que hay otras por venir”.