Barcos amarrados en el muelle de Linares Rivas, en una imagen de 2013 JAVIER ALBORÉS

Hace 25 años, a estas alturas de 2001, había lío entre los armadores por la falta de atraques en el muelle de Linares Rivas debido a la llegada de barcos de otros puertos para pasar el fin de semana. En 1976, hace medio siglo, la Comisión Municipal Permanente acordaba presentar alegaciones al plan parcial del Paseo de los Puentes. En 1951, hace 75 años, se realizaban mejoras en el paseo de O Parrote, en concreto en la curva entre la playa y el jardín de Capitanía General.

12 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Los armadores se enfrentan por la falta de atraques en Linares Rivas

El muelle de Linares Rivas se convierte todos los viernes en una ciudad sin ley. Decenas de barcos de litoral se amontonan en la bahía en busca de un punto de atraque para pasar el fin de semana. La llegada de 20 barcos de Ribeira y de nueve de Muros, desde hace unas días, incrementó aún más los problemas para los armadores. Según Juan Chas, presidente de la Organización de Buques Arrastreros Coruñeses (O Barco), cada viernes se juntan unos 60 barcos provocando que los buques se amarren en filas de tres y cuatro pesqueros.

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Alerta de la posibilidad de que “cualquier día se produzca un accidente durante las maniobras”. Tampoco descarta que se registre algún enfrentamiento porque los armadores locales no están dispuestos a renunciar a atracar donde lo hacen siempre.

12 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Acuerdo para presentar alegaciones al plan parcial “Paseo de los Puentes”

Celebró sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente, adoptándose, entre otros, los siguientes acuerdos: formular alegaciones, a la vista del informe emitido por el señor letrado-asesor consistorial y sin perjuicio de la ratificación plenaria, con relación al recurso de reposición formulado contra la O. M. de 31 de enero de 1976, aprobatoria del Plan Parcial de Ordenación Urbana “Paseo de los Puentes”, en defensa de los intereses municipales y de conformidad con el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo; desestimar la solicitud por la que se interesa la declaración de terreno de uso público, en cuanto a uno situado en la Prolongación de la Avenida de La Habana; denegar la aprobación del anteproyecto para un edificio comercial en Alcalde Abad Conde.

12 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Mejoras en la curva entre la playa y el jardín de Capitanía General

La curva existente entre la playa y el jardín de la Capitanía General ha sido ensanchada varios metros y ahora se está procediendo a dotarla de un pretil pétreo, dentro de los trabajos de mejora en el Paseo del Parrote. La carretera de circunvalación, en aquel sector, ha quedado muy bien, aunque ello se ha logrado a costa de aquella playa casera y que tan excelente servicio prestaba al vecindario de la Ciudad Vieja.

Además, el Coro “Cántigas da Terra” celebrará mañana, 13 de mayo de 1951, el “Día del corista”. A las diez de la mañana asistirán a una misa en la parroquial de San Jorge y desde el templo se trasladarán al cementerio para hacer ofrenda de flores en las tumbas de los coristas últimamente fallecidos. A las dos, se reunirán en fraternal banquete en Santa Cruz.

12 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Los vecinos de Órdenes solicitan que la futura línea férrea pase más cerca

Ayer, 11 de mayo de 1926, estuvo en esta ciudad una numerosa comisión de la culta y progresiva villa de Órdenes, que vino a gestionar algo que estima, a nuestro juicio con justicia, como decisivo para el porvenir de aquella importante población. Tienen noticia nuestros visitantes de que la futura línea férrea Santiago-Coruña se proyecta que pase a unos cinco kilómetros de Órdenes, y creen ellos que ese apartamiento significaría un definitivo arrinconamiento de tan pintoresco y próspero pueblo.

Estiman que estando en estos momentos haciéndose el replanteo del popular ferrocarril, se está en tiempo de dar a la línea una pequeña variante que la lleve bastante más cerca de Órdenes, con lo cual se dará mayores vuelos a la riqueza ya creada en torno a la mencionada villa.