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A Coruña

El teatro Colón cierra el telón por un día para desvelar algunos de sus secretos a la ciudadanía coruñesa

El emblemático edificio herculino abrió sus puertas al público con motivo de la I Semana do Patrimonio Invisible

Dani Sánchez
Dani Sánchez
12/05/2026 22:44
Una docena de personas, hoy, visitan el gallinero del teatro Colón
Patricia G. Fraga
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Viajar a las entrañas de los edificios más emblemáticos de A Coruña es uno de esos planes que cualquier amante del patrimonio, la historia o la arquitectura no se quiere perder. Prueba de ello es el gran éxito –plazas agotadas– que está teniendo la I Semana do Patrimonio Invisible, una iniciativa en la que el Ayuntamiento, junto a Trivium Galicia, ofrece durante esta semana visitas guiadas a algunas de las construcciones más icónicas de la ciudad. Una de ellas fue el teatro Colón, que cerró hoy su gran telón para desvelar algunos de sus mayores secretos a la ciudadanía coruñesa.

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El edificio, inaugurado en 1948, fue diseñado por el arquitecto Jacobo Rodríguez-Losada Trulock con una imagen clasicista y una volumetría singular por su situación urbana. Por lo menos durante más de medio siglo, hasta 2002, cuando se acometió una reforma integral –que duraría cuatro años más– que mantuvo el esquema “a la italiana” y se centró en un aprovechamiento más racional de los espacios. No obstante, todavía son muchas las incógnitas que guardan los recovecos que esconde el teatro herculino.

La visita

Apenas una hora tuvieron los doce afortunados que reservaron a tiempo plazas para la visita para disfrutar entre bambalinas de los secretos del Colón. Guiados por el técnico del teatro Iván Rodríguez, la docena de visitantes comenzaron por el vestíbulo y el patio de butacas. Allí el técnico explicó algunas de las particularidades. Por ejemplo, los propios asientos, hechos de piel de vacuno, “al contrario que casi todos los teatros de España”. Según Rodríguez, su peculiar y cara (cada butaca cuesta 853 euros) composición se debe a un tema acústico.

Galería

Las visitas guiadas del emblemático teatro Colón, en fotos

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A continuación, el técnico guio a los visitantes al gallinero, una zona “con mucha historia”. Desde allí todavía se puede ver el espacio para el proyector de cine, cuando el edificio ofrecía grandes estrenos de Hollywood como ‘Lo que el viento se llevó’, entre otros largometrajes que marcaron una época. También hubo tiempo para ver el antiguo ambigú y guardarropa, que realmente solo funcionaron durante dos años. También se pudieron visitar los camerinos y los sótanos, donde se esconde la joya de la corona, un piano de cola de la marca Steinway & Sons valorado en más de 170.000 euros.

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Por último, los visitantes subieron a la parte más alta para ver de primera mano tanto la tramoya como la gran altura del teatro, de unos 23 metros –igual de alto que el Palacio de la Ópera y siete metros más de altura que el vecino teatro Rosalía–, vital para acoger grandes funciones, como las de ballet ruso, que ya solo las telas de diez metros necesitan un espacio grande para colgarlas de lo alto.

Por último, el evento se completó con una visita a la otra parte del edificio, el Palacio Provincial –antiguo Hotel Embajador–, propiedad de la Diputación de A Coruña desde 1988 y actual sede de la entidad provincial.

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