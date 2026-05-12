El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG tilda la situación de la Luis Seoane como el “peor momento da súa historia”

Redacción
12/05/2026 17:35
Fundación Luis Seoane
La concejala del BNG Mercedes Queixas abordó la situación actual de la Fundación Luis Seoane, la cual tilda de “peor momento da súa historia”, algo de lo que echan las culpas a la gestión del gobierno municipal.

Queixas elevará el asunto al pleno municipal que se celebra este jueves en María Pita, con una pregunta oral: “¿Por que o Goberno local ten paralizada a Fundación Luis Seoane?”.

Gonzalo Castro responde al PP: "Inés Rey delega as competencias da Luis Seoane, pero siguen sendo dela"

“Sete anos de Inés Rey deixan a Fundación Luis Seoane cunha dirección provisional, despois de se ter anulado un concurso previo inzado de irregularidades e cunha ausencia total de proxecto museístico para divulgar o impresionante legado de Luís Seoane”, asegura Queixas, que denuncia que el patronato no se ha convocado desde el pasado año 2025. Además, según Queixas, no hai “nin programación de actividades nin orzamento de 2026”.

La concejala nacionalista recuerda que Rey renunció a la presidencia de la Fundación, delegándola en el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, algo que en su momento quiso matizar el propio edil: “O que fai é delegar competencias por razóns de eficacia”, a lo que añadía: “Non se retira de nada, como non se retira do Consorcio para a Promoción da Música, nin do Consorcio de Turismo, nin do IMCE, nin de ningún ente instrumental”.

“O legado de Luís Seoane e a vontade de Maruxa Seoane non están a ser respectados polo Goberno de Inés Rey. Por iso volvemos levar o asunto ao Pleno, a preguntarlle ao goberno Local por que ten abandonado un dos tesouros culturais da nosa cidade”, reitera Queixas.

A Coruña celebra los 30 años de la Fundación Luis Seoane con una exposición inédita

