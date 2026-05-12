De Milán a la Fundación MOP: el futuro de la fotografía pasa por A Coruña

Laura Parajuá, Mara Vecoña, AK y Natane Vilas, junto a sus obras de 'Futures Stories', en la Fundación MOP javier Alborés

Desde este miércoles y hasta el 3 de junio, la librería de la Fundación MOP, en el silo junto a la cafetería MOP del muelle de Batería, acoge al futuro de la fotografía con la muestra ‘Future Stories’, con la obra de cuatro jóvenes creadores gallegos que desarrollaron sus proyectos en una residencia artística en la Fondazione Sozzani de Milán, financiada por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP).

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Son cuatro las propuestas expuestas en el silo. Una es ‘Stilpoint’, de Natane Vilas, una idea que “nace del estar en una ciudad nueva, grande, como Milán, que tiene un ritmo más veloz y frenético y la necesidad de encontrar momentos de tranquilidad y calma en el caos”, explica. El segundo es ‘Feather dance’, de AK, que surge de “querer mostrar la complejidad de los videojuegos” y sus historias “realmente profundas y complejas”, tomando como base su saga favorita, ‘Pokemon’, y realizando una investigación sobre la mitología a través del mito de las islas Shamouti”. Laura Parajuá, por su parte, expone ‘Second skin’, que “trata sobre esa pausa donde observamos e nos recoñecemos con detalle e xoga coa materia e co corpo”. El cuarto proyecto es ‘This is not a chair’, de Mara Vecoña, que juega con el icónico cuadro de Magrite, ‘Ceci n’est pas une pipe’ (esto no es una pipa): “Utilizo la silla como símbolo que me permite conectar mi experiencia en Milán con mis recuerdos más cercanos”.

Milán, inicios e ideas de futuro

La estancia en Milán ha sido, como apunta Laura Parajuá, “unha gran oportunidade”, algo que completa Mara Vecoña mientras el resto asiente: “Fue una ampliación de nuestros referentes y, aparte de un crecimiento, que nos ha ayudado a desarrollar mucho nuestra mirada personal como fotógrafos, creo que también, por lo menos para mí, crecimiento personal”.

Su interés por la fotografía nace de distintos puntos. Desde la herencia familiar de Natane Vilas, al interés por el arte visual y por la creatividad de AK, Laura Parajuá y Mara Vecoña.

Pero todos tienen claro también que quieren seguir vinculados con la fotografía y la creatividad en sus futuros, sean profesionales o meramente personales.

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“Me gustaría seguir trabajando en el mundo de la moda, aunque el editorial también es algo que me interesa bastante”, asegura Natane Vilas. En el caso de AK, asegura que le “gustaría seguir creando cosas. Me gustaría trabajar en esto, si puedo. Pero tenga trabajo o no, seguir siendo creativo”. Laura Parajuá, por su parte, tiene claro que todavía le quedan por explorar “algúns ámbitos da fotografía”, pero “gustariame seguir en calquer sitio onde poida seguir sendro creativa, facendo proxectos. A moda tamén me interesa, pero non me pecho a outros proxectos”. Mara Vecoña también tiene claro que le gustaría “vivir de la fotografía, aspiro a vivir de la fotografía”, a lo que añade que la experiencia en Milán les ha permitido “aprender a cómo mirar y el gusto que hemos desarrollado es muy importante en la fotografía” y apunta tener claro también que, “sea moda o no, me gustaría que mis fotografías tuvieran un cierto gusto, que aunque no sea fotografía de moda siempre haya ese tono editorial cuidado”.