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A Coruña

Cirugía pionera en A Coruña: reparan un uréter con tejido de la boca y reducen el ingreso a solo dos días

El equipo de Urología del Hospital HM Modelo ha llevado a cabo este innovador injerto, que sólo se podían reparar usando tejido intestinal

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
12/05/2026 16:44
Los doctores Barbagelata, Busto Martín y Busto Castañón, del HM Modelo, encargados de la intervención
Los doctores Barbagelata, Busto Martín y Busto Castañón, del HM Modelo, encargados de la intervención
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A Coruña, en concreto el HM Modelo, ha sido el escenario de una cirugía pionera a nivel gallego que utiliza, por primera vez, mucosa oral del propio paciente para reparar su uréter dañado. Hasta ahora, se utilizaba tejido intestinal para realizar esta intervención.

“El daño de un uréter, el conducto que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga, es una afección relativamente frecuente, ocasionada en el 90% de los casos por patologías tan habituales como las piedras urinarias, que pueden producir cicatrices en el uréter a su paso, impidiendo que el riñón pueda drenar correctamente la orina. Esto provoca que el riñón se dilate, causando dolor y pérdida progresiva del riñón por atrofia”, explica el doctor Busto Martín, que junto a sus homólogos Barbagelata y Busto  Castañón, lideraron esta pionera intervención realizada por laparoscopia o robot.

Cuando la localización de la cicatriz es muy central o su extensión es muy larga (mayor de dos centímetros), la única reparación posible hasta hace poco era con el empleo de un fragmento de intestino, una cirugía que puede precisar como mínimo de una semana de ingreso hasta que se recupera el tránsito intestinal y el paciente puede tolerar dieta oral sin vomitar.

"Esta nueva técnica -que emplea la mucosa del propio paciente- nos permite reparar dichas lesiones sin emplear tejido intestinal, evitando un postoperatorio tortuoso, con una recuperación mucho más rápida y una intervención mucho menos traumática que la que se realizaba previamente”, apunta el especialista de HM Hospitales. Así, el tiempo de ingreso se reduce de siete y catorce días a sólo dos.

Este procedimiento, con una tasa de éxito mayor del 90% según publicaciones existentes en otros países, también permite que los pacientes no tengan que pasar por quirófano cada seis meses para recambiar el catéter doble J que les ha permitido poder conservar su riñón durante los últimos ocho años.

David Martínez Ares, jefe del servicio de Aparato Digestivo del hospital HM Modelo

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