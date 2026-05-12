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A Coruña

Alvedro dispara su tráfico por el cierre de Lavacolla: crece un 25% en abril

Más de 134.000 personas utilizaron el aeropuerto de A Coruña el pasado mes 

Lara Fernández
Lara Fernández
12/05/2026 12:51
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Quintana
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Primer balance de Alvedro como gran aeropuerto de Galicia. La terminal registró en abril un 25,4% más de pasajeros que en el mismo mes del año anterior, según las estadísticas publicadas este martes por AENA. El cierre temporal de Lavacolla hasta el 27 de mayo ha impulsado el tráfico en Alvedro, que ha absorbido la mayoría de su oferta durante los 35 días de clausura. En total, 134.135 personas utilizaron la infraestructura coruñesa el mes pasado.

No obstante, el resultado no depende íntegramente de esto: el aeropuerto de Rosalía de Castro dejó de operar el 23 de abril, por lo que las estadísticas solo reflejan ocho jornadas de incremento excepcional de tráfico aéreo en Alvedro. En abril, Santiago registró 164.277 pasajeros, un 42,3% menos que en el curso previo. Es necesario recordar que esta terminal lleva en caída libre de viajeros desde 2025, mientras que la de A Coruña no ha parado de crecer. Peinador, por su parte, se queda a las puertas de los 100.000 pasajeros, con 98.250, un 13,7% más, contribuido también por el cierre de Lavacolla.

De los 134.051 pasajeros comerciales de Alvedro en abril, 123.339 realizaron trayectos nacionales (27,3% más) y 10.712, internacionales (7,2%). En lo que respecta a los vuelos, el pasado mes operaron en el aeropuerto coruñés un total de 1.632 vuelos, un 27,6% más. De ellos, 954 operaciones fueron comerciales: 867 con origen o destino nacionales y 87, internacionales.

Durante los cuatro primeros meses del año, el aeropuerto de A Coruña acumula 447.767 pasajeros, lo que supone un 9,2% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha atendido 5.690 movimientos de aeronaves, un 12,5% más.

Terminal del aeropuerto de Alvedro

El cierre de Santiago elevará un 70% las operaciones en Alvedro

Más información
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