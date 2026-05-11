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A Coruña

Viaje a la Coruña inexplorada: el Ayuntamiento organiza visitas a edificios emblemáticos pero "desconocidos" de la ciudad

El Consistorio y Trivium Galicia inauguran la I Semana do Patrimonio Invisible

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
11/05/2026 14:11
Abella y Castro, esta mañana en el Ayuntamiento
Abella y Castro, esta mañana en el Ayuntamiento
German Barreiros
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Para aquellos coruñeses amantes de su patrimonio se dirige una nueva iniciativa que el Ayuntamiento, junto a Trivium Galicia, acaba de estrenar: la I Semana do Patrimonio Invisible. Se tratará de cuatro días (empezando mañana 12 y terminando el viernes 15)  repletos de visitas guiadas a edificios emblemáticos o significativos de la ciudad pero poco conocidos por la ciudadanía por estar normalmente cerrados al público. Lugares "desconocidos", como resumía esta mañana en rueda de prensa el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, al presentar en María Pita la propuesta  junto a César Abella, director general de Trivium Galicia.

Hasta diez edificios (uno de ellos sorpresa) compondrán estas visitas. Así, se verá la Torre de Control Marítimo, la antigua Fábrica de Armas (actual Ciudad de las TIC), el Museo de Belas Artes, el IES Eusebio da Guarda ("onde Picasso deu as súas primeiras pinceladas"), el pazo provincial (sede de la Diputación), el teatro Colón, la iglesia de Santo Domingo, la biblioteca de la Casa del Consulado, el número 4 de la calle Sinagoga (donde se encontró recientemente lo que podría ser una mikvé) y, finalmente, una sorpresa que solo aquellos curiosos que se apunten conocerán.

Con entre doce y quince plazas para cada visita, Abella explicó que lo que se busca es dar a conocer a la ciudad algunos edificios con valor patrimonial que en muchas casos no se conocen. Es la cuarta ciudad gallega en unirse a una propuesta que desde 2018 ya se realiza cada año en Pontevedra, Santiago y Ferrol. "Nesas cidades hai xa entre 20 e 25 espazos, a idea é ir ampliando cos anos", comentó: "As visitas fanse con persoas que traballan nos edificios ou os coñecen, como os arqueólogos municipais, e tamén da nosa entidade". 

Castro, por su parte, puso en valor "unha iniciativa pioneira na cidade pero consolidada no país e que se adoita a facer moutros lugares de referencia". El objetivo: "Facilitar o acceso a espazos que non resultan accesibles, pero que gardan a historia da cidade". Son, para el concejal, "lugares vivos, historia esencial da cidade" bien por su valor arquitectónico o por contener catálogos tan importantes como el de la biblioteca del Consulado, "unha auténtica desconocida" que contiene manuscritos de Quevedo y obras originales de José Cornide, entre otras maravillas. 

Para apuntarse a las visitas guiadas, de carácter gratuito, es necesario inscribirse en la web patrimonioinvisible.gal. Las plazas se abren esta tarde a las 17.00 horas, y los responsables esperan que "voen". Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas. Así, el calendario de visitas quedará conformado de la siguiente manera: 

Martes 12

  1. Fábrica de Armas (11.00)
  2. Biblioteca de la Casa del Consulado (12.00)
  3. Museo de Belas Artes (13.00)
  4. Pazo provincial y teatro Colón (16.00)
  5. IES Eusebio da Guarda (17.00)
  6. Iglesia de Santo Domingo (18.00)

Miércoles 13

  1. 1. Torre de Control Marítimo (11.00)
  2. Museo de Belas Artes (12.00)
  3. Fábrica de Armas (13.00)
  4. Pazo provincial y teatro Colón (16.00)
  5. IES Eusebio da Guarda (17.00)
  6. Sinagoga 4 (18.00)

Jueves 14

  1. Torre de Control Marítimo (11.00)
  2. Sinagoga 4 (12.00)
  3. Sinagoga 4 (13.00)
  4. Iglesia de Santo Domingo (16.00)
  5. Sinagoga 4 (17.00)
  6. Iglesia de Santo Domingo (18.00)

Viernes 15

  1. Biblioteca de la Casa del Consulado (11.00)
  2. Museo de Belas Artes (12.00)
  3. Fábrica de Armas (13.00)
  4. Pazo provincial y teatro Colón (16.00)
  5. IES Eusebio da Guarda (17.00)
  6. Sinagoga 4 (18.00)
  7. Visita secreta (19.00)
La fuente del Deseo, en la plaza de Azcárraga, en la noche de este viernes

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