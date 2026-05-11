Un alcance congestiona el puente de A Pasaxe

Agentes de la Guardia Civil con uno de los coches implicados en las retenciones Germán Barreiros

La Guardia Civil ha acudido a un accidente en la avenida de A Pasaxe que ha tenido lugar poco antes de las nueve de la mañana. Según las primeras informaciones, consistió en un alcance entre dos turismos en dirección salida. Por si fuera poco, un tercer vehículo se averió y aunque no parece que se haya visto implicado directamente, si ha contribuido a congestionar el tráfico.

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Afortunadamente, la hora punta son las ocho de la mañana en dirección entrada ciudad, de manera que el tráfico no era muy denso. Sin embargo, sigue habiendo dificultades en esos momentos. La Guardia Civil ha confirmado que no se han registrado heridos.