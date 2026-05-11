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A Coruña

Un alcance congestiona el puente de A Pasaxe

Dos turismos chocaron en dirección salida de A Coruña

Abel Peña
Abel Peña
11/05/2026 09:43
Accidente en la rotonda de A Pasaxe
Agentes de la Guardia Civil con uno de los coches implicados en las retenciones
Germán Barreiros
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La Guardia Civil ha acudido a un accidente en la avenida de A Pasaxe que ha tenido lugar poco antes de las nueve de la mañana. Según las primeras informaciones, consistió en un alcance entre dos turismos en dirección salida. Por si fuera poco, un tercer vehículo se averió y aunque no parece que se haya visto implicado directamente, si ha contribuido a congestionar el tráfico.  

Dos heridos en sendos accidentes en A Pasaxe y Cecebre

Más información

Afortunadamente, la hora punta son las ocho de la mañana en dirección entrada ciudad, de manera que el tráfico no era muy denso. Sin embargo, sigue habiendo dificultades en esos momentos. La Guardia Civil ha confirmado que no se han registrado heridos. 

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