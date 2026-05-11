El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

San Andrés estrea un banco de cor morada para conmemorar o Día Mundial da Fibromialxia

Redacción
11/05/2026 17:36
A alcaldesa Inés Rey, entre outras persoas, diante do novo banco
Concello da Coruña
O Concello da Coruña, en colaboración coa asociación Fibro Visibles, reforza as accións conmemorativas polo Día Mundial da Fibromialxia, que terá lugar este martes 12 de maio e incluirá a lectura dun manifesto na praza de María Pita, ás 11.30 horas, co obxectivo de contribuír á visibilización desta síndrome de dor crónica e xeralizada coa que conviven milleiros de persoas en todo o mundo.

Este luns, como paso previo á convocatoria de mañá, a rúa San Andrés acolleu un acto cheo de simbolismo: a inauguración dun banco de cor morada —que representa o espírito de concienciación e compromiso fronte á fibromialxia— fronte á igrexa castrense, moi preto da sede de Fibro Visibles. A entidade conta coas súas dependencias nun espazo cedido polo Concello na sede do Circo de Artesáns.

No acto desta mañá, a alcaldesa Inés Rey estivo acompañada pola concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa; pola presidenta de Fibro Visibles, Ana María Rodríguez Castro; e pola xunta directiva da asociación.

