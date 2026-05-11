Ottodisanpietro sigue buscando la luz en Juana de Vega con su nueva tienda de hombre

La nueva tienda puede visitarse a partir de mañana Germán Barreiros

"La luz es nuestro elemento central: es lo que define el espacio, lo guía, lo ordena y le da sentido", explican desde la empresa. Con esta nueva idea nace la nueva tienda de Ottodisanpietro Hombre, en la calle Juana de Vega número 23. Un espacio minimalista, propio de la exclusividad que define a la tienda que abrirá sus puertas mañana al mediodía al público.

Materiales como la arcilla, la madera, el metal, la lana y la propia luz, cada una con su propia función, se integran en grandes marcas como Acne Studios, Bottega Veneta, Celine, Lowe, Saint Laurent o Prada. Esta última firma está expuesta en el escaparate del nuevo local de Ottodisapietro.

Cada detalle está cuidado hasta el último detalle porque la ropa no solo se viste, si no que influye en cómo nos movemos, acompaña los gestos y forma parte de la identidad.

Por otra parte la arquitectura tampoco es solo un contenedor, interactúa, guía el recorrido y organiza la experiencia de los visitantes. En ese encuentro, el espacio se vuelve vivo, cambia con la luz del día y responde a quien lo recorre.

En este espacio, cada elemento tiene un propósito: el mobiliario se adapta al cuerpo de forma natural, as prendas se presentan como piezas que contruyen volumen y presencia; y la luz actúa como hilo conductor, destacando texturas, formas y creando distintas atmósfera.

No es solo una tienda. Es un sistema vivo que respira con su entorno. Un lugar donde el cliente deja de ser un espectador y pasa a ser protagonista. Donde probarse una prenda también es habitar el espacio. Y donde la tradición de Ottodisanpietro se une a una nueva forma de entender el lujo: más sensorial, más humano y consciente.

Moda y arte

En el centro de la tienda, nada más entrar, se puede apreciar la obra de la artista alemana Anne Franke, llamada 'Friction' (Fricción). Una instalación que consta de dos formas escultóricas a gran escala. Sus formas serpentean por el espacio, respondiendo e interactuando con su entorno. Entablan un sutil diálogo -tocándose, presionándose y resistiéndose entre sí- creando momentos de conexión y fricción.

Es la primera vez que Franke colabora con la marca. "Me gusta mucho hay un gran nivel, todo está pensado y yo soy así también con mis cosas y queda perfecto. Todos tenemos la misma filosofía de perfeccionismo".

Con esta obra inmersiva hecha con telas, la artista explora la relación entre la naturaleza, el material y la intervención humana. Convierte las esculturas en participantes activas dentro del paisaje fusionándose con el entorno y manteniendo al mismo tiempo una tensión visible que invita a los espectadores a reconsiderar su relación con el espacio, la materia y los sistemas naturales.

Este proyecto tiene sus raíces en el trabajo desarrollado en el paisaje volcánico de Cabo de Gata, donde fuerzas naturales como la erosión, la presión y el movimiento dan forma tanto al material como al terreno. La instalación sitúa la escultura como parte de un sistema dinámico donde los cuerpos, los espacios y los materiales permanecen en constante intercambio: un campo de proximidad, resistencia y transformación.

Un paso más

Ottodisanpietro lleva cuatro décadas contando con la clientela más cosmopolita del Norte de España. Un lugar con la sofisticación de las mejores boutiques de Milán y París. Además de tiendas en A Coruña, el espacio tiene presencia en el mercado online internacional.

Desde su fundación en 1986 ha evolucionado desde una boutique especializada hasta convertirse en un referente de la moda y la cultura internacional.

La historia comienza con Élida Nogueira, quien traslada la firma desde Bérgamo a A Coruña aportando el gustó milanés a la primera boutique con Giorgio Armani como marca central.

En 1994, la sede se traslada a Juan Flórez para integrar oficinas y taller propio, y en 1998 la oferta se amplía con la apertura de Otto Íntimo, cerrando la década con una reforma integral.

Durante los 2000, la llegada de la segunda generación familiar en 2005 y la apertura de la línea masculina en 2006 consolidan el negocio como un destino nacional. La firma refuerza su carácter cultural en 2013 mediante exposiciones de arte contemporáneo y fotografía en colaboraciones con artistas locales y fundaciones, unificando finalmente en 2015 su propuesta femenina al integrar el espacio Sette.

Tras trasladar la boutique femenina en 2024, el proceso culmina en 2026 con la apertura de la tienda de hombre en Juana de Vega, frente al emplazamiento de mujer. Situada en la esquina más concurrida de A Coruña, esta apertura simboliza el comienzo de un nuevo capítulo y la constante búsqueda de la firma por responder a las necesidades del presente.