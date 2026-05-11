Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Apertura del acceso a la intermodal por A Sardiñeira
A Coruña

Los coches estrenan el nuevo vial que conecta la avenida de Arteixo y la de A Sardiñeira

El espacio gana 49 plazas de aparcamiento gratuitas durante todo el año

Lara Fernández
Lara Fernández
11/05/2026 11:31

Un Ford Fiesta rojo estrenó este lunes el nuevo vial entre la avenida de Arteixo y la de A Sardiñeira, que absorberá gran parte del tráfico de la intermodal. Fue a las 10.30 horas, cuando la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, acudieron al lugar para dar paso a la apertura de este tramo, en obras desde finales de 2024.

Apertura del acceso a la intermodal por A Sardiñeira
Apertura del acceso a la intermodal por A Sardiñeira
Germán Barreiros

“Esta apertura del vial del Agra dos Mallos va a absorber el tráfico de la intermodal en uno de los principales accesos de la ciudad y va a mejorar la permeabilidad en los diferentes barrios, como A Sardiñeira y Os Mallos o Vioño y A Grela”, señaló la regidora. 

Allí se han habilitado tres nuevos pasos de peatones, “necesarios por la cantidad de dotaciones públicas que están en el entorno, como centros cívicos, de salud y deportivos o una escuela infantil”. 

Apertura del acceso a la intermodal por A Sardiñeira
Uno de los pasos de peatones regulados que hay en la zona
Germán Barreiros

En total, 4.100 metros cuadrados de aceras, 900 de nueva superficie ajardinada, casi cincuenta árboles y catorce bancos. “Se ganan 49 plazas de estacionamiento gratuito, dos de ellas para personas con movilidad reducida, que se van a poder usar todo el año”, añadió Rey. 

El carril bici, también habilitado, suma 1.200 metros más. 

Apertura del acceso a la intermodal por A Sardiñeira
Una persona cruza el nuevo acceso
Germán Barreiros

En la avenida de Arteixo, si bien el proyecto inicial planteaba una rotonda ovalada, se encuentra una intersección en forma de “T” que tendrá regulación semafórica. “Fue modificado para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. Será mejor para los tiempos de espera porque habrá un acceso directo para el área de la intermodalidad en sentido salida, algo que no existía con la anterior configuración”, destacó la alcaldesa. 

Plano de la nueva rotonda de la ronda de Outeiro

La nueva rotonda de San Cristóbal será más simple y sin semáforos

Más información

Sobre el inicio de la circulación de los autobuses, Rey detalló que es la Xunta la que toma la decisión. “Por lo que anunciaban, en el primer semestre iba a estar todo listo. En todo caso, antes de que acabe el año la estación de buses estará plenamente operativa”, concluyó. La visita de la alcaldesa no pasó desapercibida y una señora, vecina del barrio, quiso acercarse a ella para darle la enhorabuena: “Ha quedado muy bien. Diría incluso que más que bien”, afirmó.

rotonda de la ronda de Outeiro con la avenida del Ferrocarril

La intermodal de A Coruña contará con una nueva rotonda de acceso

Más información

Te puede interesar

Rayos sobre la ciudad, en una tormenta de verano

Alerta amarilla por tormentas y lluvia en A A Coruña y su área
Noela Rey Méndez
Accidente en la rotonda de A Pasaxe

Un alcance congestiona el puente de A Pasaxe
Abel Peña
Viajeros se bajan del transporte alternativo de Renfe, durante el último corte en la estación de tren de A Coruña

El bus a Santiago tardará 15 minutos menos que el autocar alternativo durante el apagón ferroviario
Dani Sánchez
Segundo tramo en obras de la calle Sagrada Familia

La Sagrada Familia recuperará “el 80% del aparcamiento” tras el fin de las obras de la ronda peatonal
Lara Fernández