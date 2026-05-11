Los coches estrenan el nuevo vial que conecta la avenida de Arteixo y la de A Sardiñeira

Un Ford Fiesta rojo estrenó este lunes el nuevo vial entre la avenida de Arteixo y la de A Sardiñeira, que absorberá gran parte del tráfico de la intermodal. Fue a las 10.30 horas, cuando la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, acudieron al lugar para dar paso a la apertura de este tramo, en obras desde finales de 2024.

Apertura del acceso a la intermodal por A Sardiñeira Germán Barreiros

“Esta apertura del vial del Agra dos Mallos va a absorber el tráfico de la intermodal en uno de los principales accesos de la ciudad y va a mejorar la permeabilidad en los diferentes barrios, como A Sardiñeira y Os Mallos o Vioño y A Grela”, señaló la regidora.

Allí se han habilitado tres nuevos pasos de peatones, “necesarios por la cantidad de dotaciones públicas que están en el entorno, como centros cívicos, de salud y deportivos o una escuela infantil”.

Uno de los pasos de peatones regulados que hay en la zona Germán Barreiros

En total, 4.100 metros cuadrados de aceras, 900 de nueva superficie ajardinada, casi cincuenta árboles y catorce bancos. “Se ganan 49 plazas de estacionamiento gratuito, dos de ellas para personas con movilidad reducida, que se van a poder usar todo el año”, añadió Rey.

El carril bici, también habilitado, suma 1.200 metros más.

Una persona cruza el nuevo acceso Germán Barreiros

En la avenida de Arteixo, si bien el proyecto inicial planteaba una rotonda ovalada, se encuentra una intersección en forma de “T” que tendrá regulación semafórica. “Fue modificado para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. Será mejor para los tiempos de espera porque habrá un acceso directo para el área de la intermodalidad en sentido salida, algo que no existía con la anterior configuración”, destacó la alcaldesa.

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Sobre el inicio de la circulación de los autobuses, Rey detalló que es la Xunta la que toma la decisión. “Por lo que anunciaban, en el primer semestre iba a estar todo listo. En todo caso, antes de que acabe el año la estación de buses estará plenamente operativa”, concluyó. La visita de la alcaldesa no pasó desapercibida y una señora, vecina del barrio, quiso acercarse a ella para darle la enhorabuena: “Ha quedado muy bien. Diría incluso que más que bien”, afirmó.