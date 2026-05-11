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A Coruña

La Primitiva deja cerca de 790.000 euros en A Coruña

Redacción
11/05/2026 23:41
Despacho Receptor nº 29.870 en Pablo Picasso, 1.
Despacho Receptor nº 29.870 en Pablo Picasso, 1.
Loterías y Apuestas del Estado
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En el sorteo de La Primitiva de hoy lunes 11 de mayo, no existen boletos acertantes de Categoría Especial con 6 aciertos más el Reintegro, en cuanto a la Primera Categoría de 6 aciertos existe un único boleto acertante, que ha sido validado en A Coruña en concreto en el Despacho Receptor nº 29.870  en Pablo Picasso, 1.

Al no existir boletos de Segunda Categoría con 5 aciertos mas el complementario, el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000 de euros.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

Números  22, 41, 06, 34, 16, 32 

Complementario 30

Reintegro 3

JOKER 2342391

La recaudación del sorteo ascendió 6.537.956 euros

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