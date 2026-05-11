La Primitiva deja cerca de 790.000 euros en A Coruña

Despacho Receptor nº 29.870 en Pablo Picasso, 1. Loterías y Apuestas del Estado

En el sorteo de La Primitiva de hoy lunes 11 de mayo, no existen boletos acertantes de Categoría Especial con 6 aciertos más el Reintegro, en cuanto a la Primera Categoría de 6 aciertos existe un único boleto acertante, que ha sido validado en A Coruña en concreto en el Despacho Receptor nº 29.870 en Pablo Picasso, 1.

Al no existir boletos de Segunda Categoría con 5 aciertos mas el complementario, el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000 de euros.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

Números 22, 41, 06, 34, 16, 32

Complementario 30

Reintegro 3

JOKER 2342391

La recaudación del sorteo ascendió 6.537.956 euros