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A Coruña

La música y la comida despiden las primeras fiestas de barrio del año en la ciudad

Julia Nóvoa
11/05/2026 00:00
Los vecinos celebran las fiestas del barrio
Los vecinos celebran las fiestas del barrio
Patricia G. Fraga
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El Barrio de las Flores y Xuxán estrenaban este pasado fin de semana el calendario de fiestas. Xuxán lo hacía por partida doble, ya que se trataba de la primera vez que esta joven barriada de A Coruña celebraba sus fiestas.

Y la música y la comida tuvieron que combatir en ambos casos contra la constante lluvia, e incluso la tormenta, que decidió aguar la fiesta dominical.

En el Barrio de las Flores se combatió contra la lluvia desde por la mañana, con alborada de gaiteiros y concurso de tortillas, antes de que empezase a sonar la música. Primero, con José Brea y Miguelón, ya por la tarde, con El Corta, Ángel Montoya y el joven Emilio Barrul, que cerró los festejos hacia la última hora de la tarde. Entremedias, Festa dos Callos para apaciguar el hambre dominical.

Fiestas del santo Job en Xuxán

Las imágenes de las fiestas del santo Job en Xuxán

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En Xuxán, la segunda y última jornada de sus primeros festejos comenzó por la mañana con pasacalles y juegos tradicionales pasados por agua. La música empezó a sonar hacia el mediodía con la sesión vermú de os Kibbis y continuó por la tarde, primero con una sesión musical dedicada a los más jóvenes y luego echando mano del tardeo con música de los años 80 y 90, para apelar también a los veteranos. Así, y pese a la lluvia, A Coruña cerró sus dos primeras fiestas de barrio del año.

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