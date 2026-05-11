La música y la comida despiden las primeras fiestas de barrio del año en la ciudad

Los vecinos celebran las fiestas del barrio Patricia G. Fraga

El Barrio de las Flores y Xuxán estrenaban este pasado fin de semana el calendario de fiestas. Xuxán lo hacía por partida doble, ya que se trataba de la primera vez que esta joven barriada de A Coruña celebraba sus fiestas.

Y la música y la comida tuvieron que combatir en ambos casos contra la constante lluvia, e incluso la tormenta, que decidió aguar la fiesta dominical.

En el Barrio de las Flores se combatió contra la lluvia desde por la mañana, con alborada de gaiteiros y concurso de tortillas, antes de que empezase a sonar la música. Primero, con José Brea y Miguelón, ya por la tarde, con El Corta, Ángel Montoya y el joven Emilio Barrul, que cerró los festejos hacia la última hora de la tarde. Entremedias, Festa dos Callos para apaciguar el hambre dominical.

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En Xuxán, la segunda y última jornada de sus primeros festejos comenzó por la mañana con pasacalles y juegos tradicionales pasados por agua. La música empezó a sonar hacia el mediodía con la sesión vermú de os Kibbis y continuó por la tarde, primero con una sesión musical dedicada a los más jóvenes y luego echando mano del tardeo con música de los años 80 y 90, para apelar también a los veteranos. Así, y pese a la lluvia, A Coruña cerró sus dos primeras fiestas de barrio del año.