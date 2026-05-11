Los bomberos, hace 25 años en la calle Bellavista ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una gran alarma en forma de incendio alertó hace 25 años a los vecinos del Agra do Orzán, concretamente a los del edificio número 27 de la calle Bellavista, donde veinte familias quedaron atrapadas momentáneamente debido a la humareda generada por el fuego. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, más de 50 proyectos eran presentados al concurso para el cartel de las Fiestas. Hace un siglo, en 1926, llegaba a la ciudad el nuevo gobernador civil, José Pérez y García Argüelles.

11 de mayo de 2001

Hace 25 años | Veinte familias quedan atrapadas por un fuego en la calle Bellavista

Veinte familias quedaron atrapadas ayer, 10 de mayo de 2001, por un incendio en el número 27 de la calle Bellavista, en el Agra do Orzán. El fuego se produjo sobre las diez de la mañana en el segundo piso del inmueble. La densa humareda que subía por las escaleras impidió a los habitantes del bloque abandonar sus hogares, por lo que se produjeron escenas de pánico. Sin embargo, el fuego tan solo afectó a una pequeña habitación y fue sofocado rápidamente. Dos personas tuvieron que ser rescatadas por las ventanas y otras dos fueron trasladadas al hospital.

Intoxicada una mujer mayor por un incendio en la calle Panaderas Más información

Mientras tanto, el deportivista Donato renovó su contrato con el club coruñés por una temporada, con opción a otra más. El jugador aseguró que se siente muy satisfecho por haber llegado a un acuerdo.

11 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | La Fundación Barrié de la Maza, entre las cuatro principales de Europa

La Fundación Barrié de la Maza está situada entre las cuatro principales existentes en Europa, según declararon los directivos de la primera fundación del mundo, la Fundación Ford. Desde que fue creada en 1966 por don Pedro Barrié de la Maza, la Fundación Barrié ha invertido más de 900 millones de pesetas, la mayor parte de los cuales han tenido un destino regional, pero sin exclusivismo, dado que los estatutos de la fundación hacen extensivas sus funciones a todo el ámbito nacional, prueba de ello son las dos “convocatorias de Ayuda de Investigación Conde de Fenosa”.

En lo que se refiere a la concesión de becas, pasan de seis mil las concedidas por un importe que supera los 130 millones de pesetas, distribuidas a todos los niveles de enseñanza y también a los artistas noveles.

11 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Presentados más de medio centenar de carteles al concurso para las Fiestas

Bajo la presidencia del alcalde, señor Molina, se reunió el pleno de la Comisión de Fiestas. Se dio a conocer que habían sido presentados más de medio centenar de proyectos de carteles anunciadores, alguno de ellos de gran mérito artístico, para el concurso organizado. Desde Madrid, Barcelona y Valencia han mandado originales dibujos a tintas planas.

Mañana sábado, 12 de mayo de 1951, dictará el fallo el jurado, que estará formado por ocho miembros presididos por el alcalde, y el lunes próximo quedará abierta la exposición de dichos carteles en el salón de la planta baja del Palacio Municipal. Fueron informados los reunidos de haberse llegado a un total acuerdo con los Sindicatos para considerar a la Comisión de Fiestas como la única entidad encargada para recaudar fondos.

11 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Llega a La Coruña el nuevo gobernador civil, José Pérez y García Argüelles

Acompañado de su distinguida esposa, doña Carmen Fadón, y de su hijo, don José, llegó a La Coruña en el tren expreso del domingo último el nuevo gobernador civil de esta provincia, D. José Pérez y García Argüelles. A su llegada esperábanlo en el andén de la estación numerosas personalidades, entre ellas el alcalde señor Casás. Cambiados los saludos de rigor y hechas las presentaciones, el nuevo gobernador con su señora, el alcalde y el secretario del Gobierno señor Cebrián, se trasladaron al Gobierno civil en el coche del Ayuntamiento.

Por otra parte, anteayer, domingo, el señor alcalde y el Comité de defensa de La Coruña obsequiaron en la “Terraza” de Sada con un almuerzo íntimo al ilustrado ingeniero D. Antonio Hernández.