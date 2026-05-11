El déficit de las arcas municipales obliga a recortar 12 millones de euros según el interventor

Pleno en A Coruña Javier Alborés

El Gobierno local llevará al pleno de este jueves la liquidación del presupuesto de 2025. Va acompañado de un informe del interventor que señala que se ha incumplido la regla de gasto, lo que significa, según el dictamen del Ministerio de Hacienda para estos casos, que sería necesario un recorte de 12 millones de euros para cuadrar las cuentas en los presupuestos de este año. No hay que olvidar que en el presente ejercicio el presupuesto suma 375 millones de euros, mientras que el año pasado fueron 379. Es decir, que habría que dedicar un 3,2% del gasto presupuestado para este año a cubrir las deudas del anterior.

Las cuentas municipales están sujetas a reglas de gasto y de estabilidad presupuestaria que el interventor considera que se han infringido. Hay que tener en cuenta que, desde hace más de un año, el Ayuntamiento a está bajo la tutela financiera de la Xunta precisamente por este motivo, y debe entregar un Plan Económico Financiero (PEF) puntualmente. Una vez se haya aprobado la liquidación en pleno, tendrá tres meses para presentar uno actualizado.

El funcionario también señala que el saldo de Tesorería es negativo. Eso puede suponer un problema porque este dinero permite afrontar gastos imprevistos, y por eso, “el pleno debe proceder, a la primera sesión que celebre, a la reducción de gatos en el nuevo presupuesto por una cuantía igual al déficit producido".

Además, también está la cuestión de los 1,7 millones de euros pendientes de entregar a 413 acreedores en el presupuesto anterior. De no haber dinero previsto para saldar gastos de ejercicios anteriores, sería necesario hacer una modificación presupuestaria.

El informe llega a la conclusión de que el ahorro es negativo. Por eso, “aunque se llegara a la conclusión de que no es obligado aprobar formalmente un plan de saneamiento financiero, sí es obligado adoptar medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias para correr este ahorro neto negativo".

El interventor acaba pidiendo que se haga una “proyección realista” para evitar el riesgo de incurrir en un déficit presupuestario, incumplir la regla de gasto, el déficit de liquidez y un ahorro negativo o tendiente a lo negativo. El informe del interventor no solo obra en poder del gobierno local sino también en el del órgano de tutela financiera de la Xunta.

En el pleno de abril

Ya se sabía que el remanente de de Tesorería era negativo (-9,6 millones de euros) y el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, había desdeñado el dato asegurando que era "una foto fija" que no ofrecía un retrato fiel del estado de las finanzas municipales. En un debate en el pleno del nueve de abril, el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, había insinuado que estaba en juego el acuerdo presupuestario que habían firmado el PSOE y el BNG, ante la amenaza de recortes.

Lage había señalado que si no había dinero en Tesorería es porque se decidió amortizar 22 millones de la deuda, y no diez, como se había planeado en un principio. “Hai que diferenciar entre a saúde financeira e a situación contable. Por iso a foto non é positiva”, manifestó. Había recordado que la deuda viva municipal es del 16%, algo “moi alonxado de calquer parámetro de inseguridade, e de calquer outro goberno municipal”.´