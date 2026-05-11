El bus a Santiago tardará 15 minutos menos que el autocar alternativo durante el apagón ferroviario

Viajeros se bajan del transporte alternativo de Renfe, durante el último corte en la estación de tren de A Coruña Quintana

El nuevo apagón ferroviario que sufrirá la estación de tren de A Coruña cambiará por completo la movilidad entre ciudades de Galicia apenas dos semanas antes de comenzar el verano y en un contexto en el que la agenda cultural de eventos comienza a apretarse más que en otras épocas del año. El tren, que ya se consolidó hace años como el medio de transporte más utilizado entre urbes gallegas –la línea A Coruña-Vigo fue la más usada por los españoles en 2024– por su rapidez y comodidad, volverá a darse una pausa. Concretamente de algo más de un mes, cuando Renfe habilitará desde la estación provisional herculina transporte alternativo hacia Santiago, en los traslados a Vigo o Madrid, así como a Betanzos, en los desplazamientos hacia Ferrol y Lugo. Un transporte alternativo que, según los detalles de cada trayecto que Renfe expone en su portal web oficial, tardará más que el propio bus que parte desde la estación de la calle Caballeros. En el caso de Santiago, el bus tardará quince minutos menos que el autocar alternativo habilitado por la operadora pública durante el apagón ferroviario.

A diario, desde la estación de bus de A Coruña parten 26 autocares con destino Santiago. Dependiendo de si la ruta hacia la ciudad compostelana tiene más o menos paradas, la oferta comercial de Monbus propone desplazamientos desde los 58 minutos hasta la hora y 19 minutos de duración, aunque la mayoría no pasan de la hora escasa. En el caso de los 28 trenes que suelen partir cada día desde la terminal ferroviaria y que desde el 5 de junio –y hasta el 10 de julio– serán buses los que operen el servicio, Renfe muestra estos tiempos de los trayectos: desde la hora y catorce minutos hasta la hora y 26. Aunque esto dependerá de la demanda en las paradas intermedias (Uxes, Cerceda-Meirama y Ordes).

Más servicios en horas punta

De todas esas frecuencias que a diario parten de la urbe herculina, un total de once se realizan antes de las 09.00 horas desde la terminal provisional vecina a San Cristóbal, al contrario que en la de la calle Caballeros, con solo siete. Un aspecto que motiva más a los viajeros habituales del tren a seguir utilizando el servicio desde el mismo espacio. Otra de las razones podría ser el precio. Y es que, si bien es más económico el servicio recurrente desde la estación de bus (6,85 euros) que desde la de tren (7,60 euros), la mayoría de usuarios que recorren la línea lo hacen bajo los abonos disponibles. Bien el de los diez viajes (27,35 euros) o el abono único (60 euros para los adultos y 30 para los jóvenes).

Más diferencia de precios habrá para el que recorra el A Coruña-Vigo al completo. La oferta de Monbus propone un viaje de unas dos horas y 25 minutos de duración a un precio de 14,70. Cuatro euros más barato que la de Renfe, aunque eso sí, exactamente con la misma duración del servicio. En este caso, el bus fletado por la operadora solo iría hasta Santiago, donde los viajeros tendrían que realizar transbordo hacia el tren con destino Urzaiz.

En los desplazamientos desde la urbe herculina hasta Ferrol o Lugo, el bus operará hasta la estación de Betanzos-Infesta, donde los usuarios se subirían al tren para realizar su recorrido hacia sus destinos. En este caso, si bien Monbus ofrece un trayecto más barato (2,35 euros), Renfe (3,30 euros) lo hace en mucha menos distancia. En total, desde la terminal ferroviaria el bus tarda entre 25 y 29 minutos y, desde el espacio de la calle Caballeros, entre 28 y 46.