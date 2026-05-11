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A Coruña

El Ayuntamiento lanza otra campaña para proteger las palmeras de Méndez Núñez

Suman 70 ejemplares amenazados por el picudo rojo, un escarabajo asiático muy dañino

Abel Peña
Abel Peña
11/05/2026 12:19
FumigaciÃ³n del picudo en las palmeras de MÃ©ndez NÃºÃ±ez
Fumigación de las palmeras de Méndez Núñez
Quintana
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El Ayuntamiento lleva años embarcado en una guerra desesperada por salvar el último palmeral de Galicia: el de Méndez Núñez. El resto ha sido devorado lentamente por el picudo rojo, un escarabajo asiático. Hoy ha anunciado una nueva campaña, para regar con productos químicos la corteza de los 70 ejemplares que se levantan en este céntrico jardín. 

La concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, declaró que "son un símbolo desta cidade e é responsabilidade do Concello por todos os medios para preservalas e coidalas". También están previstas intervenciones en el callejón de la Estacada, el jardín del cementerio de San Amaro, Adormideras y la zona portuaria. 

Poda de las palmeras de Méndez Núñez

Día de poda para las palmeras de Méndez Núñez

Más información

Otras amenazas

Pero también hay otras amenazas a los árboles de la ciudad, como los hongos que matan por grafiosis a los olmos del jardín de San Carlos, Concepción Arenal, avenida de Ramón y Cajal, Campo de Marte o plaza de Bárbara. Otras muchas especies, como morreras o tilos de Cuatro Caminos, A Gaiteira o Méndez Núñez, también precisan tratamiento. 

Estos serán variados. En algunos casos, contra parásitos como pulgones o moscas blancas, se emplean otros insectos, como crisopas o mariquitas, que son sus depredadoras naturales. 

Continúa la sangría de palmeras en A Coruña: un ejemplar de la avenida de Monelos cae víctima del picudo

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