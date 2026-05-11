El agosto coruñés sigue tomando forma: el Festival de Electrónica Coruñés vuelve a Santa Margarita

Una actuación del Festival de Electronica Coruñes (FEC), en su edición de 2022 Javier Alborés

Aunque todavía quedan tres meses, el agosto coruñés sigue tomando forma. Tras los primeros anuncios del Festival Noroeste, los primeros detalles de la Batalla Naval o 'As noites do parque', a finales de mes en Santa Margarita a finales de mes, ahora es otro evento el que anuncia su vuelta al calendario musical del mes festivo por excelencia de A Coruña.

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Tras un par de veranos de ausencia, el Festival de Electrónica Coruñés (FEC) regresa este verano y ya tiene fechas y espacio para su celebración. El evento tendrá lugar en el parque de Santa Margarita, su espacio habitual, los días 14 y 15 de agosto.

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En sus últimas dos ediciones, las de 2022 y 2023, el FEC contó en su programación con grandes nombres nacionales e internacionales como Cora Novoa, James Ruskin, The Exaltics o Lady Starlight, así como una nutrida representación de talento gallego, como Grobas, Saraiba, Isaac Peces o Cintia Martis, entre muchos otros.