El agosto coruñés sigue tomando forma: el Festival de Electrónica Coruñés vuelve a Santa Margarita
Aunque todavía quedan tres meses, el agosto coruñés sigue tomando forma. Tras los primeros anuncios del Festival Noroeste, los primeros detalles de la Batalla Naval o 'As noites do parque', a finales de mes en Santa Margarita a finales de mes, ahora es otro evento el que anuncia su vuelta al calendario musical del mes festivo por excelencia de A Coruña.
Tras un par de veranos de ausencia, el Festival de Electrónica Coruñés (FEC) regresa este verano y ya tiene fechas y espacio para su celebración. El evento tendrá lugar en el parque de Santa Margarita, su espacio habitual, los días 14 y 15 de agosto.
En sus últimas dos ediciones, las de 2022 y 2023, el FEC contó en su programación con grandes nombres nacionales e internacionales como Cora Novoa, James Ruskin, The Exaltics o Lady Starlight, así como una nutrida representación de talento gallego, como Grobas, Saraiba, Isaac Peces o Cintia Martis, entre muchos otros.